تفحم شقة في حريق بالإسماعيلية دون إصابات.. وإعانة مالية عاجلة من المحافظة

تعرضت شقة سكنية، مساء اليوم الاثنين، للاشتعال بالكامل في منطقة «عمائر السريع» في محافظة الإسماعيلية، دون وجود إصابات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

إخطار بحريق في شقة سكنية

وتلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد وجود بلاغ باشتعال النيران في وحدة سكنية في الطابق الخامس، ووجه بانتقال سيارات الحماية المدنية إلى مكان الحريق.

وقال شهود العيان إنهم تفاجأوا بخروج دخان من الشقة، وفور محاولة دخولهم للمنزل وجدوا أن النيران اشتعلت بالكامل فيها، وتفحمت كافة محتوياتها.

ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق فور وصولها، ومنع امتداده إلى باقي الوحدات السكنية.

وقالت مصادر أمنية وطبية إن الحريق لم يسفر عن أي وفيات أو إصابات، فيما تفحمت محتويات الشقة بالكامل بسبب شدة الحريق.

إعانة 1000 جنيه من المحافظة

وبحسب بيان رسمي لديوان عام محافظة الإسماعيلية، وجه اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، بسرعة تقديم المساعدات للأسرة عقب حريق كبير التَهَم محتويات الشقة.

وقال البيان: «توجه فريق الإغاثة إلى موقع الحادث، وتم نقل الأسرة وتوفير محل إقامة مؤقت وتوفير الاحتياجات اليومية من طعام وملبس وصرف 1000 جنيه من مؤسسة التكافل لحين استكمال البحث ومعرفة أسباب الحريق وتحديد الخسائر».

وأشار البيان إلى أنه بحسب التقارير المبدئية، فقد قضى الحريق على جميع محتويات الشقة وجميع الأوراق الخاصة بهم دون أي خسائر في الأرواح.