القبض على شاب دهس عجوزا بسيارته في الإسماعيلية.. سرعة زائدة وراء الحادث

ألقت وحدة مباحث مركز الإسماعيلية، القبض على شاب دهس عجوزًا في الإسماعيلية بسيارته قبل يومين وتسبب في وفاته فور وصوله المستشفى متأثرًا بإصابات خطيرة.

وكانت قد أمرت جهات التحقيق بالتحفظ على جثمان العجوز في مشرحة مستشفى جامعة قناة السويس وانتدبت مفتش الصحة لمناظرة ومعاينة الجثمان والتصريح بدفنه بعد كتابة تقرير بأسباب الوفاة.

تحديد هوية المتهم

وكانت قد حددت الشرطة هوية المتهم بعد فحص كافة الكاميرات الخاصة بالمنطقة وتحديد أرقام اللوحات الخاصة بالسيارة ومالكها.

ونجح ضباط المباحث الجنائية في الإسماعيلية في ضبط المتهم والسيارة التي تم ارتكاب الواقعة بها وحررت الشرطة المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وبحسب التحريات الأولية في الحادث فإن الحادث وقع على طريق البلاجات «عمارة السياحي» مساء أول أمس وفرت السيارة هاربة من مكان الحادث.

وقالت المصادر الأمنية إن الكاميرات الموجودة في المنطقة رصدت تحرك قائد السيارة بسرعة غير مسموح بها في هذه المنطقة خاصة وأنها من المناطق ذات الكتلة السكنية الضخمة ووجود بعض المطبات الصناعية لتحذير السائقين من السرعة الزائدة.

وأسفر الحادث عن وفاة أحمد عبده إبراهيم 57 سنة وشهرته أحمد الشافعي مقيم بعزبة البهتيني إثر إصابته بنزيف داخلي في الرأس والبطن وكسور مختلفة في أنحاء الجسم وتوقف عضلة القلب والتنفس قبل وصوله إلى المستشفى.

وبحسب مصادر طبية في مستشفى جامعة قناة السويس، فإن الأطباء حاولوا إنقاذ المتوفى في الحادث وإجراء صدمات كهربائية له في غرفة الانعاش القلبي الرئوي إلا أنه توفي متأثرا بإصابته البالغة.

تشييع الجثمان

وشيع العشرات من أهالي منطقة البهتيني في مدينة الإسماعيلية جثمان المتوفى عصر اول أمس من مسجد المطافي بقلب مدينة الإسماعيلية وسط حالة كبيرة من الحزن على المتوفى.