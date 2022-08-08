طقس الإسماعيلية.. عودة ارتفاع الحرارة وشبورة خفيفة على الطرق

شهدت محافظة الإسماعيلية اليوم الإثنين عودة ارتفاع درجات الحرارة على المحافظة من جديد بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية.

وسجلت الإسماعيلية اليوم الإثنين 36 درجة مئوية للعظمى و24 درجة للصغرى، بارتفاع درجتين عن أمس الأحد، فيما بلغت درجة الحرارة الفعلية 38 درجة بسبب زيادة نسبة الرطوبة.

الأرصاد الجوية: طقس حار نهارًا

وقال بيان رسمي لهيئة الأرصاد الجوية إن طققس اليوم حار نهارًا على شمال البلاد شديد الحرارة على الجنوب؛ فيما تنشط الرياح على غرب البلاد وشمال الصعيد والبحر الأحمر.

وأضاف البيان المنشور على صفحة هيئة الأرصاد الجوية على «فيسبوك»، أن هناك فرص سقوط الأمطار على مدينتي حلايب وشلاتين، فيما تنخفض درجات الحرارة في الأجواء المسائية.

شبورة خفيفة على الطرق

وشهدت طرق محافظة الإسماعيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين انتشار شبورة خفيفة على معظم الطرق السريعة والصحراوية وخاصة طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي والإسماعيلية بورسعيد الزراعي والإسماعيلية الزقازيق.

وانتشرت الخدمات الأمنية على طرق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي والإسماعيلية السويس ومحور 30 يونيو وطريق الإسماعيلية بورسعيد الزراعي، وسط تحذيرات للمواطنين من عدم تجاوز السرعات المقررة لتفادي وقوع أي حوادث.

وشهدت طرق الإسماعيلية سيولة مرورية دون توقف أي من الطرق أو وقوع حوادث في الساعات الأولى من الصباح مع استمرار رفع حالة الطوارئ على كافة الطرق وانتشار الخدمات الأمنية وسيارات الإسعاف.