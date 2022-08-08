«الحب في زمن الكوليرا» أفضل عرض.. تفاصيل جوائز الدورة الـ15 لقومي المسرح

أعلنت إدارة المهرجان القومي للمسرح، بحضور الفنان يوسف إسماعيل رئيس المهرجان، والفنان إسماعيل مختار، مدير المهرجان، ووسط حضور الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة بالحضور، جوائز الدورة الخامسة عشر.

عرض «خلي بالك» يفوز بالمركز الأول

وجاءت جوائز مهرجان القومي للمسرح كالتالي:

فاز عرض «الحب في زمن الكوليرا»، للمخرج السعيد منسي، بالمركز الأول بجائزة أفضل عرض مسرح، ودرع المهرجان وشهادة تقدير، حيث تقدم للجائزة كلا من «خلي بالك»، إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية، «الحب في زمن الكوليرا»، إنتاج مسرح الطليعة و«هاملت بالمقلوب»، إنتاج المسرح الحديث.

كما فاز عرض «المطبخ» بالمركز الثاني في جائزة أفضل عرض مسرحي، وهي جائزة عينية عبارة عن درع المهرجان وشهادة تقدير رشح لها كلا من «بنت القمر»، إنتاج كلية الآداب جامعة حلوان، «زوروني كل سنة مرة»، إنتاج مركز الإبداع بالإسكندرية، و «المطبخ»، إنتاج فرقة واحد + واحد المستقلة.

جائزة أفضل مؤلف مسرحي

وجائزة أفضل مؤلف مسرح وهي جائزة مالية مع درع المهرجان وشهادة تقدير رشح لها محمد عادل عن عرض «المطبخ»، وأنس النيلي وأحمد ثروت سليم عن عرض« نور»، إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية، وفاز بها محمد عادل عن عرض «المطبخ».

المخرج محمد السوري يفوز بجائزة أفضل مؤلف صاعد

كما فاز المخرج محمد السوري، بجائزة أفضل مؤلف صاعد وهي جائزة مالية مع الدرع وشهادة تقدير، حيث رُشح لها فادي أحمد عن عرض «بعد تفكير عميق»، لفرقة خيال أول، ومحمد السوري عن عرض «بنت القمر»، لكلية آداب حلوان.

وفاز السعيد منسي، مخرج عرض «الحب في زمن الكوليرا»، بجائزة أفضل إخراج مسرحى وهي جائزة مالية مع الدرع وشهادة تقدير، رُشح لها المخرج مازن الغرباوي ، والمخرج محمود عبد الرازق والمخرج السعيد منسي.

وشملت الجوائز جائزة أفضل مخرج صاعد وهي جائزة مالية مع الدرع وشهادة تقدير ورشح لها كلا من محمد السوري، محمد عادل، هاني عفيفي، وفاز بها المخرج محمد عادل عن عرض «المطبخ»، إنتاج فرقة واحد + واحد المستقلة.

ضياء الدين زكريا أفضل ممثل رجال

أما جائزة أفضل «دور أول رجال»، وهي جائزة مالية مع الدرع وشهادة تقدير فرشح لها كلا من محمد ناصر عن عرض «خلي بالك»، محمد صفوت عن عرض « طقوس الإشارات والتحولات»، ضياء الدين زكريا عن عرض «سندباد»، إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية، الذي فاز بالجائزة.

وجائزة أفضل «دور ثان رجال» وهي جائزة مالية مع درع المهرجان وشهادة تقدير رشح لها خالد محمود عن عرض «هاملت بالمقلوب» وأيمن الشيوي عن نفس العرض، ومحمود البيطار عن عرض «الحب في زمن الكوليرا» وفاز بها الفنان أيمن الشيوي عن عرض «هاملت بالقلوب».

وشملت الجوائز جائزة أفضل ممثل صاعد وهي جائزة مالية مع الدرع وشهادة تقدير رشح لها مينا مجدي عن عرض «نور»، محمود البنا عن عرض «شكسبير في السبتية»، وأحمد عبدالحفيظ عن عرض «الأفاعي»، من إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة، والذي فاز بالجائزة.

وجائزة أفضل دور«أول نساء»، وهي جائزة مالية مع الدرع وشهادة تقدير رشح لها ريم حجاب عن عرض مشاحنات ياسمين قابيل عن عرض «طقوس الإشارات والتحولات» ونسمة عادل عن عرض «الحب في زمن الكوليرا»، وفاز بها ياسمين قابيل عن عرض «طقوس الإشارات والتحولات»، من إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة.

كما شملت الجوائز جائزة أفضل دور «ثان نساء» وهي جائزة مالية مع درع المهرجان وشهادة تقدير رشح لها ليلة مجدي عن عرض «المطبخ» ونور محسن عن عرض «الافاعي»، ودنيا سامي عن عرض «خلي بالك»، إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية والتي فازت بالجائزة.

وجاءت جائزة أفضل ممثلة صاعدة وهي جائزة مالية مع الدرع وشهادة تقدير، حيث رشح لها يارا المليجي عن عرض «نور»، ولبني المنسي عن عرض «المطبخ» وفاطمة أحمد عن عرض «الغاوي»، وفاز بها لبني المنسي عن عرض المطبخ

أفضل جائزة تصميم ديكور

ومنح المهرجان أيضا جائزة أفضل تصميم ديكور وهي جائزة مالية مع الدرع وشهادة تقدير رشح لها شاكر خليل ورنا شريف وأحمد جمال، وفاز بها أحمد جمال عن عرض «نور»، إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية، وجائزة أفضل تصميم أزياء وهي جائزة مالية مع الدرع وشهادة تقدير رشح لها مروة عودة وأنيس إسماعيل ورامي شهاب، وفاز بها مروة عودة عن عرض «هاملت بالمقلوب».

كما منح المهرجان جائزة أفضل تصميم إضاءة وهي جائزة مالية مع الدرع وشهادة تقدير وقد رشح لها محمود الحسيني عن «نور»، محمد العرجاوي ومحمود الحسيني عن «طقوس الإشارات»، وأبوبكر الشريف عن عرض «المطبخ»، والذي فاز بالجائزة.

وشملت الجوائز، جائزة أفضل موسيقى مسرحية وهي جائزة مالية مع الدرع وشهادة تقدير وقد رشح لها المعتز الأدهم، ديفيد سمير، ووليد الشهاوي عن عرض «الحب في زمن الكوليرا»، الذي فاز بالجائزة.