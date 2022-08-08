مندوب مصر بالأمم المتحدة: نناشد الالتزام التام بوقف إطلاق النار في غزة

قال السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر في جلسة مجلس الأمن الدولي حول التطورات في قطاع غزة، إن الدولة المصرية تناشد كافة الأطراف الالتزام التام بترتيبات وقف إطلاق النار وضبط النفس، وتؤكد أنها تدعو دائمًا لوقف العنف، مع تحميل السلطات الإسرائيلية المسؤولية عن أي خرق باعتبارها لا تزال محتلة للأراضي الفلسطينية وفق خطوط الرابع من يونيو 1967.

وقف إطلاق النار في قطاع غزة

وأكد «عبد الخالق»، خلال كلمته بجلسة مجلس الأمن التي تذاع على شاشة «extra news»، أن مصر بادرت بمساعيها مجددًا بالوساطة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك سعيًا للوقف الفوري للعنف وتوفير حماية المدنيين الفلسطينيين في القطاع، وهو ما تكلل بالنجاح بإرساء وقف إطلاق النار اعتبارًا من مساء أمس 7 أغسطس الجاري.

استكمال عملية إعادة إعمار قطاع غزة

وأضاف أن الوساطة المصرية تأتي في إطار سياق شامل من الجهود المصرية الرامية لتثبيت التهدئة منذ انتهاء التصعيد الماضي في مايو 2021، واستكمال عملية إعادة إعمار قطاع غزة التي لاتزال جارية بهدف تحسين الظروف المعيشية لسكان القطاع.