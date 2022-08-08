 إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي الخدمي لوزارة السياحة والآثار

أطلقت وزارة السياحة والآثار، الموقع الإلكتروني الرسمي الخدمي لها، والذي يعد أول موقع إلكتروني يطلق للوزارة بعد دمج حقيبتي السياحة والآثار في وزارة واحدة، وكذلك أول موقع إلكتروني رسمي خدمي لوزارة السياحة يطلق منذ عدة سنوات.

ويعد إطلاق هذا الموقع في صورة تجريبية، إذ يجرى العمل بشكل متواصل لتحديثه بصفة مستمرة، وإضافة المزيد من الخدمات الرقمية والمعلومات وكافة المستجدات التي تطرأ على قطاع السياحة والآثار.

تعزيز التحول الرقمي والميكنة الشاملة

ويأتي ذلك ضمن استراتيجية الوزارة نحو تعزيز التحول الرقمي والميكنة الشاملة لكافة الخدمات التي تقدمها للجمهور مما يسهل إنجاز الخدمات إلكترونيا بشكل سريع ودقيق، إذ جرى البدء في إنشاء هذا الموقع منذ أكثر من عام بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ضوء بروتوكول التعاون المُوقع بين الوزارتين.

كما جرى تصميم الموقع بشكل يتيح أعلى درجات المرونة التصميمية في إضافة صفحات للموقع وبما يتناسب مع المتطلبات الجديدة، ويُعد أول موقع يجرى إطلاقه متوافقا مع التصميم الموحد المعتمد من رئاسة مجلس الوزراء للمواقع الحكومية.

خدمات تعريفية ومعلوماتية

ويقدم هذا الموقع خدمات تعريفية ومعلوماتية تشمل كافة التفاصيل المرتبطة بنطاق عمل ومهام واختصاصات الوزارة والهيئات التابعة لها، وكل ما يتعلق بالسياحة والآثار ومقومات البنية التحتية السياحية في مصر، إذ سيكون موجها للرأي العام بصفة عامة وللقطاع السياحي بكافة منشآته والعاملين به بصفة خاصة من شركات ومنشآت سياحية وفندقية وأنشطة سياحية وغيرها، بالإضافة إلى الخدمات المقدمة لزائري المواقع الأثرية والمتاحف ومعلومات أساسية عن كل منهم.

كما يستعرض الموقع الهيكل التنظيمي والإداري للوزارة ولا سيما بعد الدمج، وفي ظل ما شهده هذا الهيكل من تحديث، وكذلك الهياكل الخاصة بالهيئات التابعة للوزارة مثل الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والمجلس الأعلى للآثار، وهيئة المتحف المصري الكبير، بالإضافة إلى تقديم معلومات عن أبرز التشريعات والقوانين والقرارات التي تخص وتنظم العمل السياحي والأثري في مصر وخاصة القوانين التي تم تحديثها مؤخرا، مثل قانون المنشآت الفندقية والسياحية الجديد، وقانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار وغيرها.

خدمات رقمية لأول مرة

ويقدم الموقع خدمات رقمية لأول مرة، تصل في هذه المرحلة لما يمثل 50 % فقط من إجمالي الخدمات المقدمة من الوزارة لقطاع السياحة والآثار من أبرزها تراخيص المنشآت الفندقية وشركات النقل السياحي وإخطارات البرامج السياحية وكذلك الخدمات المقدمة من خلال البوابة المصرية للعمرة، إلى جانب إتاحة إمكانية شراء تذاكر الزيارة للمواقع الأثرية والمتاحف في مصر.

إتاحة شراء تصاريح الزيارة السنوية

وجاري العمل على الانتهاء من المرحلة الثانية من هذا الموقع، خلال الفترة المُقبلة، إذ يجرى استكمال باقي الخدمات الرقمية، من أبرزها تراخيص المنشآت السياحية ومحال بيع العاديات ومراكز الغوص والأنشطة البحرية والمرشدين السياحيين وغيرها من خدمات التراخيص المختلفة إلكترونيا، فضلا عن تصميم دليل شركات السياحة وأدلة المنشآت الفندقية والسياحية (مطاعم وكافيتريات) والمحال والأنشطة السياحية المرخصة، متضمنا خاصية البحث والتصفية للتسهيل على المستخدم، ودراسة تكاملها مع أنظمة التراخيص المُميكنة لضمان حداثتها بشكل لحظي، بالإضافة إلى إتاحة شراء تصاريح الزيارة السنوية والمجمعة للمواقع الأثرية والمتاحف، واستخراج تصاريح التصوير وإقامة الفعاليات بها.

ويتضمن الموقع في مرحلته الحالية مركزا إعلاميا يُسلط الضوء على أهم وأحدث الأخبار والبيانات الصحفية الرسمية عن أنشطة الوزارة والهيئات التابعة لها أولاً بأول، وكذلك النشرة الإخبارية الشهرية الصادرة عن الوزارة E-Magazine، إلى جانب الحملات والأفلام الترويجية التي تنفذها الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، عن المقصد السياحي المصري ومقوماته السياحية والأثرية المختلفة وأنماطه ومنتجاته المتنوعة والتجربة السياحية الفريدة التي يتميز بها ويقدمها لكافة الزائرين والسائحين، وكذلك عرض الأنشطة والفعاليات الترويجية والسياحية المختلفة التي تقوم الوزارة بتنظيمها أو رعايتها، إلى جانب المعارض السياحية والأثرية التي تشارك فيها الوزارة.

آليات شراء التصاريح السنوية والموسمية

كما يوفر الموقع معلومات عن المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة، وآليات شراء التصاريح السنوية والموسمية لزيارة هذه الأماكن والتي يصدرها المجلس الأعلى للآثار لتشجيع منتج السياحة الثقافية وربطه بالمنتجات السياحية الأخرى، إلى جانب معلومات عن ملفات الآثار المستردة، الوعي السياحي والأثري، العلاقات الدولية والاتفاقيات، المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة في مصر ومن بينها تلك المسجلة على قائمة التراث العالمي.

خاصية الربط المباشر

كما يتيح أيضا خاصية الربط المباشر مع بعض المواقع الإلكترونية الأخرى ذات الصلة منها الخاصة بكل من رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس الوزراء، بوابة التأشيرة الإلكترونية في مصر، البوابة المصرية للعمرة، النافذة الموحدة لليخوت، بوابة الشكاوى الحكومية، الاتحاد المصري للغرف السياحية، والمواقع الخاصة بالغرف السياحية، الهيئة العامة للتنمية السياحية، بوابة Eco Egypt، البوابة المصرية للسياحة المستدامة، موقع كنوز للمستنسخات الأثرية، موقع مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، وغيرها من المواقع ذات الصلة.

كما يوفر أيضا ربط مباشر مع المواقع الإلكترونية الرسمية ومنصات التواصل الاجتماعي للوزارة والهيئات التابعة لها منها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية والمتحف المصري بالتحرير، وكذلك ربط مع الموقع الإلكتروني الترويجي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والمزمع إطلاقه قريبا باللغات الأجنبية المختلفة والذي يحتوي على كل ما يهم السائح من معلومات عن مصر، وعن السفر للمقاصد السياحية المصرية المختلفة بها وما تتمتع به من مقومات ومنتجات وأنماط سياحية متميزة ومتنوعة، واستعراض التجارب السياحية المختلفة التي يمكن أن يعيشها ويستمتع بها السائح أثناء زيارته لمصر، وإبراز الصورة الذهنية الجديدة للمقصد السياحي المصري، وذلك في ضوء الاستراتيجية الإعلامية للترويج له والتي أعدها تحالف كندي-إنجليزي عام 2021 لإظهاره بصورة عصرية شابة ومليئة بالنشاط والحيوية، هذا بالإضافة إلى أن هذا الموقع الترويجي سيقوم بتوفير كل ما يحتاج إليه السائح قبل وأثناء السفر من معلومات عن كيفية الحصول على تأشيرة الدخول للدولة، والأماكن السياحية والمواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة ومواعيد عملها، وحالة الطقس حتى يتمكن من الاستعداد الجيد لرحلته.

ويمكن تصفح الموقع من خلال الرابط الإلكتروني التالي: https://mota.gov.eg/ar/