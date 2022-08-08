جامعة أسيوط تنظم ورشة «التحول الرقمي بالجامعات» (صور)

أكد الدكتور أحمد المنشاوي القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط على حرص إدارة الجامعة وسعيها لتعزيز جهود الدولة المصرية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي للانتقال بالجامعات المصرية من النموذج التقليدي إلى النموذج القائم على التحول الرقمي، وتحقيق أهداف مصر 2030 بالتحول نحو اقتصاد رقمي قائم على المعرفة والاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة في حفظ بيانات موظفي الجهاز الإداري لسرعة تداول البيانات ودقة تسجيلها.

وشدد «المنشاوي» على أهمية التحول الرقمي بالجامعات المصرية الذي أصبح أسلوب حياة وتنفيذاً لسياسات وزارة التعليم العالي وطبقاً لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال انطلاق أعمال ورشة عمل حول «التحول الرقمي بالجامعات الموظفين بقطاعات الجامعة المختلفة»، والتي نظمتها الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بالجامعة تحت رعاية شوكت صابر أمين عام الجامعة، وبحضور محمود يونس أحمد رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، خالد عمران مدير عام إدارة وتنمية المواهب، فضلاً عن مشاركة نخبة من موظفي الجامعة بمختلف قطاعات الجامعة.

ورشة التحول الرقمي

وخلال أعمال الورشة، أشار محمود يونس إلى أن التحول الرقمي سمة أساسية من سمات الحياة الجامعية من أجل تقديم خدماتها للمستفيديين من الطلاب وهيئة التدريس والإداريين بالمجتمع المدني بشكل أسرع، موضحاً أن التحول الرقمي فرض على كل المؤسسات ضرورة الاستفادة من التقنيات الحديثة لمرونة العمل والقدرة على التجديد والإبتكار لمواكبة أحدث التقنيات الحديثة، مستعرضاً جهود الدولة المصرية من أجل تقديم خدمات رقمية متميزة وتحسين أداء الخدمات الإلكترونية.

التحول الرقمي ومجتمع المعرفة

ومن ناحيته، قال خالد عمران إن ورشة العمل تمتد فعالياتها في الفترة من 8/8 وحتى 10/ 8 من أغسطس الجاري، وتناقش عدداً من المحاضرات وأهمها مفهوم التحول الرقمي، مجتمع المعرفة والتحول الرقمي بالجامعات المصرية ويناقشها الدكتور ممدوح فاروق محمد كلية الحاسبات والمعلومات.

وتابع «عمران»، كما تتضمن الورشة أيضاً محاضرة تحت عنوان الإدارة الرقمية كأحد دعائم مجتمع المعرفة «أهداف الإدارة الرقمية.. مميزات الإدارة الرقمية»، تأثير التحول الرقمي على الإدارة والعملية التعليمية بالجامعات ويحاضر بها الدكتور محمد أحمد ثابت كلية الآداب قسم المكتبات، ومحاضرة بعنوان متطلبات التحول الرقمي، وضع استراتيجية للتحول الرقمي، نشر ثقافة التحول الرقمي، تصميم البرامج التعليمية الرقمية، إدارة وتمويل التحول الرقمي، المتطلبات البشرية والتقنية والأمنية والتشريعية ويحاضرها الدكتور على حسين أحمد كلية الحاسبات والمعلومات.