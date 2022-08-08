سيف نبيل يقدم عرضا عالميا وباقة من أغانيه في مهرجان قرطاج

أحيا النجم العربيّ «سيف نبيل»، حفلاً ضخماً في المسرح الروماني، ضمن فاعليات مهرجان قرطاج الدولي السادس والخمسين بتونس، وحيّا آلاف التونسيين بحرارة الفنان الذي تألق وقدم عرضا عالميا خلال الحفل.

«سيف نبيل» يبدأ حفل قرطاج بأغنية «ممكن»

وحضر الحفل آلاف الأشخاص الذين ضاقت بهم مدرجات المسرح الأثري لحضور عرض وصفوه بالعالميّ، وبدأ الحفل بأغنية «ممكن»، التي افتتحها بلوحة استعراضية كبيرة ضمّت عشرات الراقصين، على وقع غناء وتفاعل الجمهور.

وقدّم «سيف»، على مدى الساعة ونصف الساعة مجموعة من أشهر أغانيه التي أحبها ورددها الجمهور وهي: «فدوة أروح اني، كل يوم الك اشتاق، غلاي انت، دايخ بيك، ليلة ورا ليلة، صوتك، الك، عشق موت، أه ياني، فوق القمة، ولو».

وتفاعل الجمهور مع «سيف نبيل» وهو يؤدي مجموعة من الأغاني التونسية الشهيرة من بينها «لاموني الي غارو مني وسيدي منصور»، حيث شاركه المسرح عازف القانون التونسي «دالي تريكي».

الفنان يغني أغاني طربية وتراثية بحفل قرطاج

كما قدم مجموعة من الأغاني الطربية والتراثية، حيث تراقص الجمهور على وقعها وطالبوه بإعادة بعضها، وخاصة بعد غنائه «نسّم علينا الهوا»، وتألق خلال غنائه بعزف منفرد على الجيتار، وهي ليست المرة الأولى التي يفاجئ بها الجمهور بوصلة عزف مباشرة.

واختتم الحفل بلوحة ضخمة على وقع أغنية «أحبك دومي»، تألق ببدلة بيضاء اللون صممها له خصيصاً المصمم اللبناني «رامي سلمون»، لمسرح قرطاج، حيث أثنى الجمهور على إطلالته الراقية والنظارات التي ارتداها خلال بداية العرض.

يذكر أن «سيف»، حاليا لعدة حفلات بين قطر، الأردن والمكسيك، ولمجموعة من الأغاني التي ستصدر تباعاً.