مصر تطالب بـ6 بنود لوقف سفك دماء الأبرياء المدنيين في قطاع غزة

قال السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر في جلسة مجلس الأمن الدولي حول التطورات في قطاع غزة، إن مصر تجدد التأكيد على أهمية اتخاذ عدد من الخطوات لوقف ما نشهده بصورة متكررة من سفك لدماء الأبرياء المدنيين.

وقف سفك دماء الأبرياء المدنيين

وأشار خلال كلمته في الجلسة التي عرضت على شاشة «extra news»، إلى أن الخطوات تتمثل في:

أولا: لا بد من وقف كافة الممارسات الإسرائيلية خاصة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، إضافة إلى رفع الحصار على قطاع غزة بما يسهم في تحسين الأوضاع على الأرض وإعادة بناء الثقة بين الجانبين.

ثانيًا: العمل بصورة عاجلة على تسهيل نفاذ السلع والخدمات إلى قطاع غزة، وتوفير التمويل اللازم لإعادة إعمار القطاع من أجل توفير سبل الحياة الكريمة للفلسطينيين.

احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة

ثالثًا: احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة بالقدس الشرقية تحت وصاية المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

رابعًا: ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومطالبة جميع الأطراف بالتوقف التام عن استهداف المدنيين أخدًا في الاعتبار الوضع الخاص بالشعب الفلسطيني، على ضوء الكثافة السكانية في الأراضي الفلسطينية وعدد الضحايا المدنيين بما في ذلك الأطفال الذين سقطوا خلال جولات الصراع المتكرر.

خامسًا: نؤكد على مسؤولية أي طرف تؤدي أفعاله لسقوط ضحايا مدنيين، وكذلك مسؤولية المجتمع الدولي في إجراء التحقيق والمراقبة والمراجعة المستقلة والشفافة، لما يجري خلال جولات العنف المتكررة لاستهداف المدنيين والمنشآت المدنية وغيرها من الانتهاكات بالمخالفة للقواعد والمبادئ العامة للقانون الدولي.

سادسًا: نشدد على أن توالي جولات العنف يثبت لنا جميعا أهمية نهوض المجتمع الدولي بمسؤوليه لإعادة إحياء عملية السلام، وذلك لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، ومنح الشعب الفلسطيني كامل حقوقه في دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يوليو 1967 وعاصمتها القدس الشقيقة.