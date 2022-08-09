وظائف شاغرة في البنك الدولي بالقاهرة.. تعرف على الشروط

أعلنت مجموعة البنك الدولي فرع القاهرة عن حاجتها لتعيين أو توظيف مدير أعمال جديد على ألا أن تتراوح عدد سنوات الخبرة من 12 إلى 15 عاما من الخبرة العملية ذات الصلة، بشرط أن يكون اثنان منها على الأقل في مستوى إداري متقدم على أن يغلق باب التقدم لطلب الوظيفة في الخميس الموافق لـ18 أغسطس الحالي.

وأكد البنك الدولي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت في منطقة شمال أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط عن حاجته لعدد من الوظائف في عدد كبير من التخصصات على رأسها مدير أعمال جديد.

أبرز المهارات المطلوبة

وتابع «البنك الدولي» أن أبرز المهارات المطلوبة في المتقدم لشغل وظيفة مدير أعمال أن يكون حاصل على ماجستير أعمال في في قطاع التجارة والمحاسبة، بالإضافة إلى أن يكون ملما بخدمات العملاء والمستهلكين إلى جانب الخدمات الاجتماعية المختلفة، مشيراً إلى أن موعد التوقف عن تلقي طلبات العمل والتوظف في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق لـ 18 أغسطس الحالي.

وحدد «البنك الدولي» المعايير المطلوب توافرها في المتقدمين للوظيفة أن تتراوح سنوات الخبرة من 12 إلى 15 عاما من الخبرة العملية ذات الصلة، إذ يجب أن يكون اثنان منها على الأقل في مستوى إداري رائد.

الإلمام بالقطاعات ذات الصلة

كما اشترط «البنك الدولي» أن يكون المتقدم لشغل الوظائف من الملمين بالعديد من القطاعات ذات الصلة بالأعمال التجارية الزراعية والغابات، والمواد الكيميائية والأسمدة، ومواد البناء، والصحة والتعليم، والآلات، والتصنيع، والسياحة، وتجارة التجزئة، والممتلكات.

كما أشار «البنك الدولي» إلى أن يكون المتقدم لشغل الوظائف قد أثبت نجاحه في تطوير العلاقات مع العملاء وتنفيذ استثمارات عالية الجودة إلى جانب القدرة على تقديم أعمال عالية الجودة ضمن المواعيد النهائية لتلبية أهداف الفريق.