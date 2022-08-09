آخر موعد للتحويلات المدرسية 2022-2023 بمحافظة القاهرة.. تعرف عليه

تواصل محافظة القاهرة فتح باب التحويلات بين المدارس 2022-2023 حتى 15 أغسطس الجاري، عبر الموقع الإلكتروني لمحافظة القاهرة، وتسجيل رغبات الطالب في التحويلات المدرسية 2022 لمختلف المراحل الدراسية، مع تحمل ولي الأمر مسئولية البيانات التي يتم تسجيلها إلكترونيًا، وفقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم.

استمرار التحويلات المدرسية

وأكدت محافظة القاهرة في بيان صحفي، أن التحويلات المدرسية 2022- 2023 مستمرة، وعلى أولياء الأمور سرعة التسجيل وإدخال البيانات بدقة من رابط التحويلات بين المدارس التابعة لمحافظة القاهرة وهو https://eduserv.cairo.gov.eg/Transfers وأكدت عدم صحة ما يتردد بشأن إغلاق باب التحويلات بين المدارس حاليًا، مع التأكيد على استمرار التحويل الإلكتروني للطلاب بين المدارس بكل مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي من خلال التسجيل الإلكتروني.

التحويل إلكترونيا

وأشارت محافظة القاهرة إلى أن التحويلات المدرسية تتم إلكترونيا، وعلى أولياء الأمور اتباع الإجراءات المنظمة لعملية التحويل بين المدارس الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات، في مراحل رياض الأطفال والتعليم الأساسي والثانوي العام، ولا يعتد بالتحويل الورقي إلا للتعليم الخاص والتعليم الفني فقط، كما لا يجوز تقديم طلب التحويل مرتين، فضلًا عن أن اختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافة طلابية عالية على مسئوليته، ولا يتم تعديل الرغبات بعد طباعة الاستمارة.

وفيما يتعلق بالإجراءات بعد قبول طلب التحويل بين المدارس أكدت محافظة القاهرة أنه حال قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وإرفاقها بالأوراق المطلوبة ويجب علي ولي الأمر استكمال كل إجراءات الطلب والتحويل في غضون أسبوع من إعلان النتيجة وإلا يعتبر التحويل لاغيًا، علاوة على أن التحويل داخل مدارس الإدارة تكون الأولوية فيه للأخوة والأعلى في المجموع مع مراعاة الكثافات.

ومن الأوراق المطلوبة في التقديم للمدرسة بعد قبول طلب التحويل المدرسي، إثبات قيد تخرج من KG 1 وشهادة ميلاد أصلية بالنسبة للمرحلة الابتدائية، وأيضا بيان نجاح وشهادة ميلاد وإثبات قيد فيما يخص تحويلات المرحلتين الإعدادية والثانوية.