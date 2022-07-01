فتح باب التحويلات المدرسية 2022 بالقاهرة إلكترونيًا.. الشروط والخطوات

أعلنت محافظة القاهرة عن بدء فتح باب التحويلات المدرسية 2022-2023 بين طلاب المدارس بداية من اليوم 1 يوليو، وفق الضوابط والاشتراطات التي تم تحديدها بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

وناشدت محافظة القاهرة أولياء الأمور بضرورة قراءة التعليمات جيدا، حتى يتمكن الجميع من تسجيل طلبات التحويلات بين المدارس بشكل صحيح ومن تلك التعليمات، ما يأتي:

-التحويلات المدرسية تتم إلكترونيا فقط ومن خلال الموقع الإلكتروني لمحافظة القاهرة لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات «رياض الأطفال KG2 – التعليم الأساسي – الثانوي العام»، وللدخول على رابط التحويلات المدرسية في القاهرة اضغط هنا.

-لا يعتد بالتحويل الورقي «يدويا»، إلا للتعليم الخاص والتعليم الفني فقط.

- عدم مسئولية المحافظة أو مديرية التعليم عن أي تحويلات مدرسية 2022 أو اجراءات أو بيانات تتم خارج الإطار الذي تم تحديده في البند السابق.

التأكد من صحة البيانات

- التأكد من صحة البيانات المسجلة مسئولية ولي الأمر.

- استمارة الرغبات لا تعتبر موافقة صريحة إلا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة.

-لا يجوز التقدم بطلب التحويل مرتين.

- في حالة وجود أي تعديل يرجى التوجه للإدارة المطلوب التحويل إليها.

- يرفق مع الاستمارة بعد طبعها صورة بطاقة ولي الأمر سارية وتقدم بالإدارة للمرحلة المختصة خلال يومي عمل.

- اختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافة طلابية عالية على مسئوليته.

- للجنة التحويلات المشكلة بالإدارة تلبية إحدى الرغبات طبقا للكثافات.

- لا يتم تعديل الرغبات بعد طباعة الاستمارة.

- متابعة النتائج مسئولية ولي الأمر من خلال الدخول على الموقع بعد أسبوع من التسجيل لمعرفة النتيجة سواء بعدم قبول الطلب أو لاستكمال الإجراءات النهائية لإتمام الطلب.

- في حالة قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وإرفاقها بالأوراق المطلوبة.

-على ولي الامر استكمال جميع إجراءات الطلب والتحويل خلال أسبوع من إعلان النتيجة وإلا يعتبر التحويل لاغيًا.

- بالنسبة للتحويل داخل مدارس الإدارة تكون الأولوية للأخوة ويُرفق بيان قيد للأخوة من المدرسة والأعلى في المجموع وذلك طبقا للكثافات.

بالنسبة للتحويل إلى رسمي لغات

- نتائج التنسيق على مرحلتين الأولى في شهر أغسطس والثانية في شهر سبتمبر وعلى ولي الأمر مسئولية متابعة ذلك من خلال صفحة الاستعلام بالموقع.

- التحويل للأكبر سنا طبقا للكثافات المتاحة.

- على ولي الأمر إنهاء إجراءات التحويل خلال خمسة عشر يوما من إعلان النتيجة وإلا يعتبر التحويل لاغيًا.

- المرحلة الابتدائية: يُرفق مع الاستمارة إثبات قيد تخرج من KG 1 وشهادة ميلاد أصلية.

- المرحلة الإعدادية: يُرفق مع الاستمارة «إثبات قيد - بيان نجاح للصف السادس - شهادة ميلاد أصلية».

المرحلة الثانوية

- المرحلة الثانوية: يُرفق مع الاستمارة «إثبات قيد - بيان نجاح الصف الثالث الإعدادي - شهادة ميلاد أصلية».

- على ولي الأمر الالتزام بشروط ومواعيد وقواعد القبول.

- يمنع منعا باتا دفع اي مبالغ مالية تحت أي مسمى أثناء التحويل للمدرسة.