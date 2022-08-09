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الناقد مجدي الطيب يعلن خضوعه لعملية جراحية خلال ساعات

كتب:

ياسمين محمود
12:27 ص | الثلاثاء 09 أغسطس 2022
مجدي الطيب

مجدي الطيب

أعلن الناقد الفني مجدي الطيب عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، خضوعه لعملية جراحية، خلال الساعات القليلة المقبلة مطالبًا متابعيه الدعاء.

وقال مجدي الطيب: «دعواتكم.. غرفة العمليات تفتح أبوابها لاستقبالي في الواحدة ظهر اليوم الثلاثاء».

أزمة مجدي الطيب الصحية

واعلن الناقد الفني مجدي الطيب، في يونيو الماضي إصابته بكسر في القدم اليسرى، خلال تواجده في تونس، للمشاركة في مهرجان جربة السينمائي وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتب الطيب قائلا: «لم أكن أود أن أشغلكم بشأن خاص، لكن ما دفعني للكتابة هى الرغبة في رد جزء من الدين الكبير، الذي أحاط بعنقي، وما زال يشملني بالدعم والرعاية، من الدولة التونسية، بأجهزتها الرسمية والشعبية، بعد ما تسبب انزلاقي بغرفتي بالفندق، في كسر مزدوج بقدمي اليسرى، استدعى نقلي على وجه السرعة، بجهد مشكور من إدارة الفندق، لأحد المراكز الصحية في چربة».

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