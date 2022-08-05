القوات الروسية تقصف 3 مدن أوكرانية

قصف القوات الروسية، بالصواريخ ميكولايف «جنوب» وزاباروجيا جنوب شرقي أوكرانيا ونيكوبول، جنوبي أوكرانيا، في وقت مبكر من اليوم الجمعة، وأشارت وكالة الانباء الأوكرانية، إلى سماع دوي انفجارات في ميكولايف وزابوريزهيا.

ومساء أمس الخميس، أصيب 3 أشخاص على الأقل في هجوم روسي استهدف المناطق الصناعية في «خاركيف» شمال شرقي أوكرانيا.

وفي وقت سابق، أعلنت سلطات جمهورية «دونيتسك» الشعبية، سيطرتها على كامل بلدة «بيسكي» الاستراتيجية المتاخمة للإقليم في شرقي أوكرانيا.وتناقلت وسائل إعلام، أنباء عن دخول قوات من «مرتزقة فاجنر» إلى أطراف مدينة «باخموت» في «دونيتسك».

وفي وقت سابق، أشارت السلطات الأوكرانية، إلى اضطرارها للتنازل عن بعض الأراضي في شرقي البلاد تحت ضغط هجوم روسي واسع، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

زيلينسكي يصف الضغط على الجيش الأوكراني في «دونباس» بـ«الجحيم»

بدوره، وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الضغط الذي يتعرض له جيش بلاده في «دونباس» الواقعة شرق البلاد بـ الجحيم، مشيرا إلى قتال شرس حول أفدييفكا وقرية بيسكي المحصنة.

واتهم زيلينسكي، «الاتحاد الأوروبي» بوضع عقبات مفتعلة أمام تقديم المساعدات المالية لـ«كييف»، بحجم 8 مليارات يورو، مضيفا في كلمة مصورة، أنه لا يجوز أن يصبح المتقاعدون الأوكرانيون والنازحون، رهينة للتردد والبيروقراطية الأوروبية.

المجر: استراتيجية قادة العولمة تعمل على توسيع صراع أوكرانيا

من جانبه، قال رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، إن استراتيجية قادة العولمة تعمل على توسيع صراع أوكرانيا وتقليل فرص اليلاد، مضيفا في مؤتمر العمل السياسي المحافظ في دالاس، إنه بدون مفاوضات بين «موسكو» و«واشنطن» لن يكون هناك سلام في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأكد وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا، المعروفة باسم «الآسيان» على احترام سيادة أوكرانيا واستقلالها السياسي ووحدة أراضيها، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.