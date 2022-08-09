سوهاج في 24 ساعة.. مصرع طفلة غرقا وإصابة طالب بكسر بالجمجمة وزلزال يضرب المحافظة

شهدت محافظة سوهاج، خلال 24 ساعة الماضية، حوادث متفرقة في أماكن مختلفة، منها مصرع طفلة غرقا وإصابة طالب بكسر بالجمجمة ونزيف في انقلاب دراجة نارية وزلزال يضرب المحافظة.

زلزال يضرب سوهاج

سجلت محطات رصد الزلازل أمس، وقوع هزّة أرضية على بُعد 71 كم في ناحية شمال غرب سوهاج، وأوضح المعهد أنّ الهزّة وقعت في تمام الساعة 11.44 دقيقة صباحًا بالتوقيت المحلي، وذلك بقوة 3.47 درجة على مقياس ريختر، وعلى عمق 5.5 كم.

وأكد المعهد الفلكي أنّه لم يرد له ما يفيد بالشعور بأي هزة أرضية، دون وقوع أي خسائر في الأرواح البشرية أو الممتلكات.

مصرع طفلة غرقا داخل ترعة

شهدت دائرة مركز دار السلام، جنوب شرق المحافظة، مصرع طفلة غرقا داخل ترعة، وذلك أثناء لهوها على حافة الترعة انزلقت قدمها، ما تسبب في غرقها ووفاتها، وتم نقلها إلى مستشفى المركزي.

تلقت الأجهزة الأمنية بمدرية الأمن بسوهاج إخطارا يفيد بمصرع طفلة غرقا في ترعة، وتم نفلها إلى مستشفى دار السلام المركزي.

وبالفحص تبين وصول الطفلة «ي ر ج»، تبلغ من العمر 3 أعوام، إلى المستشفى المركزي، وتقيم دائرة مركز دار السلام جثة هامدة إثر غرقها.

وأفاد جد الطفلة «ج. م»، بلاغ من العمر 64 عاما، بأنه أثناء لهو حفيدته الطفلة على حافة الترعة المجاورة لناحية المنزل بذات الناحية، انزلقت قدمها وسقطت بها ما أدى لغرقها ووفاتها.

إصابة شاب بكسر في قاع الجمجمة

وفي سياق آخر، كان قد أصيب شاب بكسر في قاع الجمجمة ونزيف وغيبوبة، إثر انقلاب دراجة نارية بناحية طما، شمال سوهاج، وتم تحويله إلى المستشفى الجامعي.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من يفيد بانقلاب دراجة نارية، وإصابة قائدها.

وتبين بالفحص وصول «د م ك»، 14 عامًا، طالب، إلى المستشفى المركزي، ويقيم بدائرة المركز، مصابا باشتباه بكسر في قاع الجمجمة ونزيف، وغيبوبة وتم تحويله إلى المستشفى.