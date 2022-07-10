ارتفاع مصابي مشاجرة طما بسوهاج إلى 10 أشخاص.. وضبط 3 قطع سلاح

ارتفع عدد مصابي مشاجرة بالأسلحة النارية في مركز طما بمحافظة سوهاج إلى 10 أشخاص ومصرع آخر، وذلك إثر خلاف بين أطراف المشاجرة على شراء عظام الأضحية، وجرى نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

بلاغ بوجود مشاجرة في طما

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد علي العماري، رئيس مباحث المديرية، يفيد تلقي إخطارا من مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج، بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومتوفي ومصابين دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المشاجرة بين طرف أول «سليمان ش ع س»، 25 عاما، تاجر خردة، وتوفي عقب وصوله المستشفى إثر إصابته بطلقات خرطوش متفرقة بالجسم، و«هاشم ع هـ ع»، 23 عاما، تاجر خردة، و«حسام ع هـ ع»، 30 عاما، تاجر خردة، و«مصطفى ح م»، 24 عاما، تاجر خردة، و«حمادة م ح»، 53 عاما، تاجر خردة، و«ماهر م ح»، 55 عاما، تاجر خردة، و«شربات ع ع»، 25 عاما، ربة منزل، و«نهاد ع م»، 30 عاما، ربة منزل، وجميعهم مصابين برش خرطوش بإنحاء متفرقة بالجسم، وفقا للتقرير الطبي المبدئي لهم، وبين طرف ثان «جلال ا ع ا»، 55 عاما، تاجر خردة، مصاب جرح قطعي بالشفة العليا، و«حسن ج ا ع»، 30 عاما، تاجر خردة، و«أحمد ج ا ع»، 16 عاما، بائع خردة، أنجال الأول، والطرفان يقيمان بذات الناحية بمركز طما بمحافظة سوهاج.

نقل المصابين لمستشفيات أسيوط وسوهاج

وجرى نقل الجثة والمصابين لمستشفى الغنايم المركزي بأسيوط، ما عدا الأخير من الطرف الأول تم نقله لمستشفى طما المركزي، كما تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني بندقية خرطوش، وبحوزة الثاني والثالث من الطرف الثاني 2 فرد خرطوش محلي الصنع.

وتبادل الطرفان الاتهامات فيما بينهما، بتعدي كل منهما على الآخر، فيما اتهم الطرف الأول الطرف الثاني بإطلاق أعيرة من أسلحة خرطوش كانت بحوزتهم، مما نتج عنه الإصابات المشار إليها بسبب خلافات على شراء عظام الأضاحي.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.