إصابة ربة منزل بجروح وكدمات في طما بسوهاج.. «سقطت من علو»

شهدت دائرة مركز طما، شمال محافظة سوهاج، إصابة ربة منزل باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف بالأنف وجرح بفروة الرأس، وتم تحويلها لمستشفى أسيوط الجامعي بإدعاء سقوط من علو.

إصابة ربة منزل ونقلها للمستشفى

تعود أحداث وتفاصيل الواقعة، عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد علي العماري، رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغ بإصابة ربة منزل ونقلها لمستشفى طما المركزي.

وبالفحص تبين إصابة «رجاء ع»، 53 سنة، ربة منزل، وجرى نقلها إلى المستشفى المركزي بطما، وتقيم دائرة مركز طما، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف بالأنف وجرح بفروة الرأس، وتم تحويلها لمستشفى أسيوط الجامعي، وإدعاء سقوط من علو.

وأفاد نجلها «محمد س س»، 35 سنة، عامل، ويقيم دائرة المركز، قرر بأنه أثناء نزول والدته سلم المنزل اختل توازنها وسقطت أرضا، ما أدى لإحداث إصابتها بالرأس ونفى الشبهة الجنائية.

سقوط سيارة في ترعة الفاروقية

وفي واقعة أخرى، وقع حادث تصادم إثر سقوط سيارة بترعة الفاروقية دائرة مركز دار السلام، جنوب شرق سوهاج.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نصف نقل قيادة «محمد خ ج»، 32 سنة، سائق، ويقيم دائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم من الخلف بسيارة ميكروباص، قيادة «رمضان ع ا»، 28 سنة، سائق، ويقيم دائرة المركز، وسقوط السيارة الأولى بالترعة المجاورة للطريق، ولم ينتج عن الحادث ثمة إصابات، ووجود بعض التلفيات بالسيارتين، وجرى انتشال السيارة من الترعة بمعرفة قوات وحدة الإنقاذ النهري، وأقر قائدا السيارتين بمضمون ما تقدم.