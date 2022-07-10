إصابة شاب بكسور صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد في طما بسوهاج

أصيب شاب بكسور في قدميه أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة في مركز طما بسوهاج، وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير المحضر اللازم.

بلاغ بإصابة شاب في حادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد علي العماري، رئيس مباحث المديرية، يفيد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج، بورود بلاغ لمركز شرطة طما بتحرير محضر بأحوال قسم النقل والمواصلات بسوهاج، بشأن ما تأشر به من سائق قطار «القاهرة - أسوان»، أنه أثناء مروره تفاجئ بشخص يعبر الشريط من مكان غير مخصص لعبور المشاة، وذلك قبل محطة مركز طما بمحافظة سوهاج، وتم إطلاق السرينة أكثر من مرة ولم يتجاوب وصدمه القطار ما نتج عنه إصابته.

تحويل المصاب لمستشفى طما المركزي

وبالانتقال والفحص، تبين إصابة شاب يدعى «دياب م ق م»، 24 عاما، عامل ويقيم بناحية محافظة أسيوط، وتم نقله لمستشفى طما المركزي بمحافظة سوهاج، والذي أصدر تقريره عن المصاب يتضمن إصابته باشتباه كسر مضاعف في الساق الأيمن فوق الركبة وكسر بالساق الأيسر، وذلك وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة.

وأفاد المصاب أنه أثناء سيره على شريط السكة الحديد وانشغاله بالحديث في الهاتف المحمول لم ير القطار، مما أدى إلى اصطدام القطار به وحدوث إصابته، ونفى الشبهة الجنائية، وتم تحويل المصاب لمستشفى أسيوط الجامعي لاستكمال علاجه، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.