غرق طفل في ترعة بمركز طما: لا يجيد السباحة

غرق طفل يبلغ من العمر 14 عامًا، في ترعه بمركز طما بمحافظة سوهاج، وذلك لعدم إجادته السباحة.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية يفيد تلقى إخطارًا من مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج بغرق طفل داخل ترعة نجع حمادي بدائرة مركز طما بمحافظة سوهاج.

الإنتقال إلى موقع الحادث

وعلي الفور إنتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية إلى موقع الحادث وبالانتقال وبالفحص تبين غرق الطفل «مهند م ع ع» سن 14 عامًا طالب بالصف الثاني الإعدادي، ويقيم بذات الناحية بمركز طما بمحافظة سوهاج، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى طما المركزي.

نفي الشبهة الجنائية

وبسؤال والده المدعو «محمود ع ع» سن 40 عامًا عامل، ويقيم بذات الناحية بمركز طما بمحافظة سوهاج، قرر بأنه أثناء قيام نجله المذكور بالاستحمام بترعة نجع حمادي بمركز طما بمحافظة سوهاج، ولعدم إجادته السباحة غرق بها.

ونفى الأب الشبهة الجنائية .

تقرير الطب الشرعي

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة «إسفكسيا الغرق»، ولا توجد شبهة جنائية وقد أيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.