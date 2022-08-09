«إف بي آي» تداهم منزل ترامب في فلوريدا.. والرئيس السابق: أوقات مظلمة

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن الأمة الأمريكية، تشهد أوقاتا مظلمة بعد عمليات الدهم لمنزله في «مار أيه لاجو» بـ«فلوريدا»، مضيفا أن عملية الدهم على منزله سلوك غير مقبول، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

ترامب: عملية التفتيش كانت غير مناسبة

وأشار ترامب، إلى أن منزله يخضع حاليا لعمليات دهم وتفتيش من قبل عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي»، مضيفا أن عملية التفتيش كانت غير مناسبة وخصوصا بعد تعاونه الكبير مع وكالات الدولة.

وتابع ترامب قائلا إن عملية التفتيش كانت مفاجئة وغير ضرورية أو لائقة، وأشار الرئيس الأمريكي السابق، إلى أن عملية الدهم سوء تقدير من الادعاء العام وتسليح لنظام العدالة.