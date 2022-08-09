عمر كمال ينتهي من تسجيل أغنية فيلم خطة مازنجر.. صور

أعلن مؤدي المهرجانات عمر كمال عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الانتهاء من تسجيل أغنية فيلم خطة مازنجر.

ونشر عمر كمال مجموعة صور له أثناء العمل على الأغنية وعلق عليها قائلا: «تم التعاقد والتسجيل والانتهاء من أغنية فيلم خطة مازنجر، بطولة ياسمين رئيس وحمدي المرغني وبيومي فؤاد.

وأضاف كمال قائلا: «الأغنية تحمل اسم اليوم يومك، كلمات منة عدلي القيعي، ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى».

أبطال فيلم خطة ما زنجر

ويشارك ياسمين رئيس بطولة فيلم خطة مازنجر النجوم حمدي المرغني، محمود حافظ، بيومي فؤاد، أوس أوس، سماء إبراهيم، مصطفى سعفان، الفيلم من تأليف محمد إسماعيل أمين ووليد خيري وإخراج رامي رزق الله، ومن إنتاج شركة AKA ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى.

عمر كمال وخلينا سهرانين

و أعلن مؤدي المهرجانات عمر كمال، أول أمس عبر حسابه على تطبيق الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن أغنيته الجديدة «خلينا سهرانين».ونشر عمر كمال «بوستر» الأغنية، والذي يحمل عنوان «خلينا سهرانين»، وعلّق عليها قائلا: «أغنية صيف 2022».