عمر كمال يغني «هوا النهارده إيه».. الأغنية الدعائية لفيلم «خطة مازنجر»

انتهى المطرب عمر كمال من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلم «خطة مازنجر» وهو من بطولة ياسمين رئيس وحمدي الميرغني، والأغنية تحمل اسم «هوا النهارده إيه» من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان أحمد طارق يحيى، ومقرر طرحها خلال الأيام المقبلة قبل انطلاق الفيلم في دور العرض السينمائية.

أبطال خطة مازنجر

فيلم «خطة مازنجر» بطولة ياسمين رئيس، حمدى الميرغني، محمود حافظ، بيومي فؤاد، أوس أوس، سماء إبراهيم، مصطفى سعفان، إسماعيل فرغلي، ياسر الطوبجي، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين، وهو تأليف محمد اسماعيل أمين ووليد خيري وإخراج رامي رزق الله، وإنتاج شركة AKA ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى.

أعمال ياسمين رئيس

وفى سياق آخر تعاقدت ياسمين رئيس على تقديم دور البطولة النسائية في مسلسل «بابا المجال» أمام مصطفى شعبان وإخراج أحمد خالد موسى والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، ليسجل التعاون الثاني بين ياسمين ومصطفى شعبان وأحمد خالد موسى بعدما قدموا سوياً مسلسل «ملوك الجدعنة» في شهر رمضان 2021.

أما عمر كمال فقد أحيا مؤخراً حفلاً غنائياً في إسطنبول، الشهر الماضي، وقدم فيه مجموعة كبيرة من أغانيه التى اشتهر بها منها "بنت الجيران"، و"أنتي معلمة"و"لغبطيطا"، و"أوعدك"، فضلا عن أكثر من ديو غنائي قدمه مع المطرب الشعبى الكبير عبد الباسط حمودة خلال الفترة الماضية.