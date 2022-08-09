حاكم فلوريدا تعليقا على مداهمة منزل ترامب: «جمهورية الموز»

قال حاكم فلوريدا الجمهوري، رون ديسانتيس، إن النظام يصعد ويسلح ضد خصومه السياسيين، مشيرا لشبكة «فوكس نيوز» الأمريكية، إلى أن عملية دهم منزل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تعني تسليح الوكالات الفيدرالية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان ترامب، قال في بيان، في وقت سابق، إنه لم يتم إخطاره مسبقا بعملية مداهمة قام بها عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي «إف بي آي»، منزل «مار إيه لاجو» في ولاية فلوريدا.

ديسانتيس: يتم التعامل مع أشخاص مثل هانتر بايدن بقفازات الأطفال

وأضاف ديسانتيس، أنه يتم التعامل مع أشخاص مثل هانتر بايدن بقفازات الأطفال.، مشيرا إلى أنا النظام الآن يحصل على 87 ألف عميل آخر من عملاء مصلحة الضرائب لممارسة ضد خصومه؟، وتابع المسؤول الأمريكي قائلا «جمهورية الموز».