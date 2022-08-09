نجل ترامب يكشف تفاصيل جديدة بشأن مداهمة منزل والده: 30 عنصرا من «إف بي آي»

أعلن نجل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن هدف عملية مداهمة منزل والده بفلوريدا، الحصول على وثائق كان يجب أن تكون في مركز المحفوظات الوطنية، مشيرا إلى أن العملية موجهة من قبل واشنطن وليس من مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي».

وأضاف نجل ترامب، أن 30 عنصرا من مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي»، دهموا المنزل، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، أعلن ترامب عن مداهمة عناصر من «إف بي آي»، منزل «مار إيه لاجو» في ولاية فلوريدا، فيما قالت شبكة «إن بي سي نيوز» الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي السابق، يقضي الصيف في ناديه للجولف في بيدمينستر بولاية نيوجيرسي، ولم يكن في فلوريدا.

وأشار الرئيس الأمريكي السابق، في بيان على موقع التواصل الاجتماعي «تروث سوشيال»،ا إلى أنه لم يتم إخطاره مسبقا بعملية التفتيش.

عدد من التحقيقات مفتوحة ضد ترامب

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لم تقدم معلومات عن ‏هدايا تلقاها هو ونائبه، مايك بنس، ومسؤوليين آخرين في «البيت الأبيض» من حكومات أجنبية في عام ‏‏2020.‏

وهناك عددا من التحقيقات مفتوحة ضد ترامب، يخص بعضها أعماله وشبهات التهرب الضريبي، والبعض الآخر نشاطه في منصب الرئيس ودوره في اقتحام مبنى «الكابيتول» من قبل أنصاره في 6 يناير 2021.

وتحقق السلطات الفيدرالية فيما إذا كان مساعدو ترامب نقلوا بشكل غير صحيح 15 صندوقا من المستندات السرية والهدايا من «البيت الأبيض» إلى «مار إيه لاجو» في فلوريدا.

وجاءت مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي»، لمنزل الرئيس السابق، بعد أيام من إعلان المدعي العام ميريك جارلاند لشبكة «إن بي سي نيوز» الأمريكية، أن التحقيق الأكثر اتساعًا في تاريخ وزارة العدل لم يقتصر على فحص مثيري الشغب الذين اجتاحوا «الكابيتول» واعتدوا جسديًا على الضباط ، بل كان يدرس أيضًا ما إذا كان أي شخص جنائيًا مسؤول عن التدخل في الانتقال السلمي للسلطة من إدارة إلى أخرى.

المدعي العام الأمريكي: لا يوجد شخص فوق القانون

وفي وقت سابق، قال جارلاند، في تصريحات، إن لا يوجد شخص فوق القانون، متحدثا عن ضرورة محاسبة كل شخص مسؤول جنائيا عن محاولة قلب انتخابات شرعية، فيما لم يوجه جارلاند، اتهامات لأي شخص.

وتحدثت تقارير عن نقل دونالد ترامب وثائق حكومية إلى فلوريدا بعد خسارته في الانتخابات الرئاسية 2020، فيما لم تصدر أي بيانات من الجمهوريين على عملية دهم منزل الرئيس الأمريكي السيابق، دونالد ترامب،

وفي وقت سابق، ألمح ترامب الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة في عام 2024، إلا أنه لم يعلن رسميا.