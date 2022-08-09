تفاصيل مداهمة منزل ترامب.. و«البيت الأبيض»: لم يتم إخطارنا

قالت شبكة «إن بي سي نيوز» الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يقضي الصيف في ناديه للجولف في بيدمينستر بولاية نيوجيرسي، مضيفة إنه لم يكن في منزله بـ«مار إيه لاجو» في فلوريدا وقت مداهمة عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» لمنزله.

ترامب: المداهمة لم يعلن عنها مسبقا

وفي وقت سابق، أكد ترامب، لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، أن «إف بي آي» نفذ أمر تفتيش في منتجع «مار إيه لاجو» في بالم بيتش بولاية فلوريدا، رافضا الكشف عن سبب تواجد عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي في المنزل.

الرئيس السابق: يصف أعمال «إف بي آي» بأنها ملاحقة مخالفة للقانون

وقال ترامب، إن المداهمة لم يعلن عنها مسبقا، مشيرا إلى اقتحام خزنته، فيما قال شخص مطلع على الأمر، إن المداهمة بدأت في وقت مبكر من صباح أمس الإثنين، مضيفا أن عناصر «إف بي آي»، بدوا يركزون على منطقة النادي حيث توجد مكاتب الرئيس السابق وأماكنه الشخصية.

ووصف ترامب، أعمال «إف بي آي» بأنه ملاحقة مخالفة للقانون، واستخدام منظومة العدل كسلاح، وهجوم من اليساريين المتطرفين من الديمقراطيين الذين لا يرغبون له بالترشح للرئاسة في 2024.

ترامب: الولايات المتحدة أصبحت الآن واحدة من الدول المكسورة

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق، أنه لم يحدث شيء من هذا القبيل أبدا لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، من قبل، وأشار الرئيس الأمريكي السابق، إلى أن مثل هذا الهجوم لا يمكن أن يحدث إلا في دول العالم الثالث المكسورة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وتابع ترامب قائلا، إن بلاده أصبحت الآن واحدة من تلك الدول، فاسدة على مستوى لم تشهده من قبل.

من جانبها، رفضت وزارة العدل التعليق، فيما قال مسؤول بـ«البيت الأبيض»، إنه لم يتم إخطاره بشأن المداهمة، وقال صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، نقلاً عن 3 مصادر، إن المداهمة كانت مرتبطة بتحقيق الأرشيف الوطني.

عملية مداهمة منزل الرئيس الأمريكي السابق تصعيدًا خطيرًا

ولم يحدد مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي»، الغاية من دهم وتفتيش منزل ترامب.وتمثل عملية مداهمة منزل الرئيس الأمريكي السابق، تصعيدًا خطيرًا، بعد أشهر من الانتقادات من قبل عدد من الليبراليين بأن المدعي العام ميريك جارلاند، فشل في متابعة التحقيقات مع ترامب.

وهناك عدة تحقيقات تعلق بترامب وشركته وعائلته، فيما تحقق وزارة العدل، في أحداث اقتحام انصار ترامب لمبنى «الكابيتول» في 6 يناير 2021، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي» الأمريكية.

كما تم اختيار هيئة محلفين فيدرالية كبرى في تحقيق استمر شهورًا حول ما إذا كانت القوانين قد انتهكت عندما تم إرسال 15 صندوقًا من سجلات «البيت الأبيض»، بينها سرية، إلى «مار إيه لاجو»، بدلاً من الأرشيف الوطني، عند انتهاء فترة ترامب الرئاسية

من جانبه، قال المدعي الفيدرالي السابق ريناتو ماريوتي، مساء أمس الاثنين، في برنامج على قناة «سي إن بي سي» الأمريكية، إنه «إذا قام مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» بتفتيش منزلك، فأنت في ورطة كبيرة».