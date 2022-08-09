امرأة تقود سيارة بتهور وتقتل 6 أشخاص من أسرة واحدة بينهم رضيع

تسببت امرأة في حادث مروري ضخم بمدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، راح ضحيته 6 أشخاص من أسرة واحدة ورصدته كاميرات المراقبة.

ويظهر في مقطع الفيديو، أن هناك سيولة مرورية في أحد الطرق، لكن سيارة مسرعة، كسرت الإشارة الحمراء، وصدمت عدة سيارات وتسببت في احتراق بعضها من شدة الارتطام.

نقل الممرضة للعناية المركزة

وتبين أن السيارة التي تسببت في الحادث تقودها امرأة تعمل ممرضة وتقبع الآن في العناية المركزة بأحد المستشفيات.

ونقلت «سكاي نيوز» عن ممثلي الادعاء، أن الممرضة تٌدعى نيكول لورين لينتون، وتبلغ من العمر 37 عاما، وجهت إليها 6 تهم بالقتل وخمس بالقتل العمد، وذلك بسبب تجاوزها الإشارة الحمراء وسيرها بسرعة عالية داخل المدينة.

السيدة تخطت الاشارة الحمراء

وكانت الممرضة تقود سيارتها من ماركة مرسيدس بنز وتخطت الإشارة الحمراء بسرعة عالية عند أحد التقاطعات بمنطقة وندسور هيلز، على مقربة من وسط مدينة لوس أنجلوس، الخميس الماضي، وفقا لدورية الطرق السريعة في كاليفورنيا التي انتقلت على الفور لمكان الحادث.

مقتل 5 أشخاص على الأقل بينهم رضيعة وامرأة حامل، في حادث سير مأساوي عند تقاطع طرق في مدينة لوس أنجلوس الأميركية #شاهد_سكاي#أميركا pic.twitter.com/gZLPLZrIwc — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) August 7, 2022

وتسبب الحادث في وقوع 6 ضحايا كان من بينهم، امرأة حامل تدعى آشيري رايان، وابنها ألونزو البالغ من العمر 11 شهرا، ووالد الطفل رينولد ليستر، حيث كانوا في طريقهم إلى فحص الحمل عندما وقع الحادث.

ووصف المدعي العام لمنطقة لوس أنجلوس، جورج غاسكون الحادث بأنه مأساوي، ولم يعلن حتى الآن حقيقة ما إذا كانت تحت تأثير المخدرات أو الكحول، أثناء قيامها بالحادث القاتل.