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مصرع شابين وإصابة آخر إثر حادث تصادم سيارة بدراجة نارية في دمياط

كتب:

عبده عبد الباري
09:05 م | الإثنين 08 أغسطس 2022
سيارة إسعاف - أرشيفية

سيارة إسعاف - أرشيفية

لقي شابان مصرعهما وأصيب آخر في حادث تصادم مساء اليوم الإثنين، وقع بين دراجة نارية وسيارة ربع نقل على طريق «دمياط - الزرقا»، ما تسبب في سقوط الدراجة والضحايا في ترعة الشرقاوية، وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف وتم نقل المصاب إلى مستشفى الزرقا لتلقي العلاج. 

إخطار بحادث على طريق «دمياط - الزرقا»

تلقى مركز شرطة الزرقا إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث على طريق دمياط الزرقا، وبالانتقال لموقع البلاغ، تبين وجود تصادم بين دراجة نارية يستقلها ثلاثة شباب اصطدمت بسيارة ربع نقل، ما تسبب في وفاة شابين وإصابة آخر، وذلك إثر سقوطهم بترعة الشرقاوية المحاذية للطريق. 

تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ اللازم

وتبين وفاة عبد الرحمن خيري، 23 سنة، وجثة أخرى مجهولة الهوية، وإصابة إسلام إبراهيم سعد ضرغام، 19 سنة، وجميعهم مقيمون بقرية سيف الدين التابعة لمركز الزرقا.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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