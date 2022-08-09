معلم في السويس يطلق مبادرة لتقديم دروس مجانية للطلاب

تبنى عصمت طه، مدرس لغة فرنسية في محافظة السويس مبادرة لتقديم دروس مجانية للطلاب، وتفاعل مع المبادرة عدد من المدرسين في تخصصات دراسية مختلفة، ورفعوا جميعًا شعار «إذا كنت لا تملك، ثمن الدرس فلا تخجل».

المبادرة هدفها تخفيف العبء على ولي الأمر

يقول عصمت طه، إنه يعمل كبير معلمين بدرجة وكيل وزارة ولديه خبرة تعليمية كبيرة، موضحًا أن المبادرة تهدف لتقديم الدروس مجانًا للطلاب، بهدف تخفيف العبء على ولي الأمر مهما كانت ظروفه، مشيرًا إلى أن المبادرة تعتمد على تعاون من المدرسين المتخصصين مع ولي الأمر، خاصة مع إطلاق الكثير من المدرسين إعلانات للدروس الخصوصية جعلت ولي الأمر يشعر كأنه هدفًا لهم، وأصابته بضغط نفسي ومعنوي كبير.

توصيل العلم للطلاب

وأكد أن المدرسين لا يبحثون كلهم عن المال فقط، خاصة المتخصصين فهم أصحاب رسالة، ولابد أن يقوموا بها تجاه الطلاب وأولياء الأمور، من أجل إنجاح العملية التعليمية ومن أجل هدف سامى هو أن المعلم صاحب رسالة، مشيرًا إلى أن البعض دخل على المهنة وشوهها بسبب المطالب المادية.

استجابة مدرسين آخرين

وأوضح أن العديد من المدرسين تفاعلوا مع المبادرة وطالبوا بالمشاركة فيها، وهذا يبشر بالخير، موضحًا أن هناك مدرسين في السويس من المتخصصين يشعرون بمعاناة أولياء الأمور مع الدروس وتفاعلوا معها، وهؤلاء الذين لا يسعون للربح المادي فقط.