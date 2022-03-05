«مفيش إجازة».. انتظام الدراسة فى السويس غدًا

قال الدكتور محمود الفولى، وكيل وزارة التربية والتعليم في السويس، إن الدراسة منتظمة بجميع المدارس والصفوف التعليمية غدًا الأحد بالمحافظة، نظرًا لعدم صدور قرار بشأن العطلة.

471 مدرسة تستقبل الطلاب في السويس غدًا

وأشار الفولي، في تصريح لـ«الوطن»، أن محافظة السويس تستقبل غدًا 194625 طالبًا وطالبة، و11933 معلمًا وإخصائيًا، فى مواصلة أيام الفصل الدراسي الثاني بشكل اعتيادي من خلال 471 مدرسة بمختلف المراحل الدراسية، والتعليم الفني والعام.

ولفت إلى أن نسبة حضور الطلاب في مدراس السويس تجاوزت 90% في اليوم الأول للدراسة بالفصل الدراسي الثانى، رغم التقلبات الجوية والأمطار، مؤكدًا أن تقلبات الطقس لا تؤثر على نسبة حضور الطلاب أو المعلمين والقائمين على العملية التعليمية.

وتابع أن التقلبات الجوية «لن تعيقنا عن القيام بواجبنا الوطني تجاه أولادنا، ومعًا نسطيع التغلب على أية صعوبات حال وجودها»، مؤكدًا جاهزية المدراس من حيث الجداول والفصول ونظافة الأفنية المدرسية لاستقبال التلاميذ.

لا قرار بشأن تعطيل الدراسة بجامعة السويس

ولم يصدر أي قرار بشأن تعطيل الدراسة في جامعة السويس، مما يشير إلى انتظام العملية التعليمية بمختلف الكليات سواء العملية أو النظرية غدًا الأحد.