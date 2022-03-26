وزير التعليم: أهالي الطلاب بيدوسوا المدرسين عشان ولادهم يقعدوا في أول ديسك

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة لاحظت مشاهد غريبة بداية العام الدراسي، منها تدافع أهالي الطلاب على السلالم، «بيدوسوا المدرسين وأعضاء هيئة التدريس لسبب غريب جدا، عشان يخلوا ولادهم يقعدوا في الديسك الأول، فيه انحرافات مكانتش موجودة حتى زمان، لكنها بقت واضحة دلوقتي، وعشان فيه كاميرات وبتصور فبقينا نشوفها، فزادت الوتيرة بتاعتنا».

الطلاب أصبحوا ضحية أولياء الأمور.. ظاهرة مؤسفة للغاية

وأضاف «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة»، الذي يُعرض على شاشة «القاهرة والناس» مع الإعلاميين خيري رمضان وكريمة عوض: «هنحاول كوزارة تربية وتعليم في حدود الدور بتاعها، نكلف هيئة التدريس بعمل محاضر.. بس برضو بقول ليه نرفد الطلاب، لأن الطلاب دول ضحية أولياء الأمور، دي قضايا نتشاور فيها مع رجال القانون ووزارة الداخلية، ظاهرة مؤسفة للغاية، وتطرح سؤال هو الخناق كله عشان نوصل لإيه».

أولياء الأمور فاكرين طالما دافعين فلوس يبقوا ياخدوا شهادات

وتابع وزير التعليم: «شوفنا خناق على الديسك الأول، وبعدين خناق على الغش وبعدين نكسر قواعد المدرسة كلها حاجات لا تربوية ولا تعليمية، شيء الحقيقة غريب، كما لو كان هندخل ناخد شهادة بالعافية من غير ما نتعلم خالص، ما دام دافعين فلوس نأخد شهادة، كما لو كانت دي الفكرة».

ونصح طارق شوقي، أولياء الأمور، بالانضباط أمام الطلاب حتى لا تهتز الثقة في القدوة الخاصة بهم وهم أعضاء هيئة التدريس.