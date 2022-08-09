تأسيس «مركز تدريب متطور» لتطبيق ثقافة السلامة بالمشروعات البترولية

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع اتفاقية لتطوير نظم ممارسات السلامة بقطاع البترول، وتتضمن إطلاق «مركز تدريبي متطور»، للسلامة في قطاع البترول وفق أحدث المعايير العالمية لممارسات السلامة وذلك بالتعاون مع شركاء النجاح في مصر من المؤسسات وشركات البترول العالمية.

تدشين أول مركز تدريب متطور للسلامة

وطبقا للاتفاقية، سيتم تدشين أول مركز تدريب متطور للسلامة بالتعاون بين قطاع البترول وشركات «بكتل وبي بي وبتروجت»، بمنطقة العين السخنة وستديرها الهيئة المصرية العامة للبترول ويتم من خلاله تدريب الكوادر البشرية العاملة على طرق وأساليب عملية متطورة لتطبيق أفضل الممارسات للحفاظ على السلامة، مع تكرار النموذج نفسه في عدد من المشروعات البترولية، كما سيعمل البرنامج على تأكيد توافر معايير السلامة بالمشروعات البترولية بكافة المراحل التي تمر بها ومطابقتها للمعايير المهنية العالمية، علاوة على تدريب ورفع كفاءة الكوادر الفنية بالمجتمعات المحيطة.

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عقب التوقيع، أهمية المبادرة التي تأتي تحت مظلة مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول لتعزيز تطبيق ثقافة السلامة لدي العنصر البشري بالمشروعات البترولية باعتباره العنصر الأهم في هذه الصناعة الحيوية موضحا أنها تأتي امتداداً لرحلة عمل بدأتها الوزارة منذ سنوات لتطوير منظومة السلامة والصحة المهنية بمنشآت قطاع البترول من كافة جوانبها باعتبارها أولوية قصوى حفاظا علي العاملين وبما يتواكب مع نمو الاستثمارات والمشروعات، مؤكدا أن الاهتمام الجاري بمنظومة السلامة نجح في رفع الوعي لدى العنصر البشري بما يتوافق مع جهود تعزيز العمل بضوابط السلامة والتحديث الشامل لآليات تطبيقها وفقا للمعايير العالمية.

تدريب العاملين بالمشروعات من كافة التخصصات

ويستهدف المركز التدريبي المتطور للسلامة، العاملين بالمشروعات من كافة التخصصات ومجالات العمل وليس مرحلة الإنشاءات فقط وستبدأ في منطقة العين السخنة، ويتم تكرار النموذج نفسه تباعاً بمناطق الإسكندرية والسويس وجنوب مصر في أسيوط ثم الصحراء الغربية للاستفادة منها في المشروعات الموجودة بهذه المناطق.

وقع الاتفاقية الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، والمهندس «ديفيد تشي»، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية والمدير العام لشركة أباتشي الأمريكية بمصر والمهندس كريم الدسوقي نائب الرئيس والمدير العام لشركة بكتل الأمريكية بمصر، والمهندس كريم علاء الرئيس الإقليمي لشركة «بي بي»، البريطانية في شمال أفريقيا والمهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت المنفذة لأعمال الإنشاءات وبحضور الكيميائي جمال فتحي مساعد الرئيس التنفيذي لهيئة البترول للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.