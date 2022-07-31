وزير البترول: دمج 3 شركات توصيل غاز طبيعي للمنازل في كيان واحد حقق نتائج إيجابية

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن النتائج الايجابية التى تحققت من دمج 3 شركات توصيل غاز طبيعى للمنازل في كيان واحد قوي، يوضح مدى استشراف رؤية برنامج التطوير والتحديث بقطاع البترول، الذي تم إطلاقه عام 2016 للمستقبل والتحديات، مشيرا إلى أن الكيان الجديد متمثلا في الشركة الحديثة للغاز الطبيعي (مودرن جاس)، نتج عنه دخولها فى مشروعات قومية كبرى بمدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية، وغيرها من المشروعات التى تتطلب كيانات قوية فى إمكانياتها وقوائمها المالية وكوادرها عالية الخبرة والمميزة فنيا.

وأوضح طارق الملا، خلال اللقاء الذي عقده لاستعراض الموقف التنفيذى لأعمال ومشروعات توصيل الغاز الطبيعى التى تقوم بها الشركة بعد مرور عام على تأسيسها، أن التحديات الحالية التى تفرضها الظروف الراهنة، تحتاج إلى المرونة الكبيرة فى العمل من خلال تعظيم القدرات الإنتاجية وترشيد الإنفاق والاستغلال الأمثل للأصول واللجوء للابتكار ومن ثم العمل بقوة على تحقيق الأهداف.

الخطة القومية لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل

ووجه الملا التحية والتقدير للعاملين بالشركة الحديثة لمساهمتهم في تحقيق إنجازات لافتة وتنفيذ جانب مهم من اجمالى الخطة القومية لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل وتشغيل المشروعات القومية الكبرى والمجتمعات الحديثة التي تنشئها الدولة في العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية وفي الاقاليم وصعيد مصر بالغاز الطبيعي وتوصيله لأهالينا بقري الريف المصري في مبادرة حياة كريمة للمساهمة في التنمية الاجتماعية ورفع مستوي المعيشة وهو ما يعكس نجاح الكيان الجديد وقوة اداءه.

وأوضح المهندس محمد حسن قنديل رئيس شركة مودرن جاس خلال اللقاء أنها أسهمت منذ انطلاق نشاطها العام الماضى بدور فاعل في تنفيذ الخطة القومية لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمخابز ولك بنسبة تصل الى 20% من الخطة علاوة على التوصيل الى قري مبادرة حياة كريمة.

المبادرة الرئاسية حياة كريمة

ولفت «قنديل»، إلى أن مودرن جاس تسابق الزمن لتحقيق معدلات مرتفعة في مشروع توصيل الغاز الطبيعي للقرى وخاصة قري صعيد مصر والذى تساهم الشركة في تنفيذه في إطار المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، وأنه خلال فترة لاتتجاوز العام تمكنت من إطلاق أول شعلة غاز طبيعى لنحو 20 قرية من قرى مبادرة حياة كريمة في 3 محافظات هي سوهاج وقنا والشرقية، وجار التوسع في مد الغاز للقرى تباعا في نطاق عمل مودرن جاس ضمن المبادرة.

وأضاف أنها نفذت مشروعات أخرى ناجحة لتوصيل الغاز الطبيعي بمنطقة صعيد مصر، إذ جرى تدفيع الغاز للمنطقة الصناعية بقفط بمحافظة قنا، وجار توصيل الغاز الطبيعي بمنطقة «هو» بذات المحافظة، ومنطقتي غرب طهطا وغرب جرجا بمحافظة سوهاج.