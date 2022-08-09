مميزات المعاشات بالقانون الجديد: تخفيضات بالرحلات والأندية والمواصلات العامة

تهتم الدولة وعلى رأسها القيادة السياسية، بأصحاب المعاشات وتقدم لهم العديد من الخدمات والامتيازات التي يستفيد منها الملايين من المواطنين من أصحاب المعاشات، وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» من خلال تصريحات خاصة حول المزايا التي تقدمها الدولة لتلك الفئة.

تخفيضات لأصحاب المعاشات

قال عبدالوهاب خضر، مدير مركز معلومات اتحاد عمال مصر، إنَّ القيادة السياسية منذ توليها وضعت أصحاب المعاشات نصب أعينها، وهو ما تمّ ترجمته بشكل واضح في قانون التأمينات الاجتماعية الجديد الصادر برقم 148 لسنة 2019، الذي تضمن مزايا عديدة للتسهيل على المواطن بعد خروجه على المعاش.

وأضاف «خضر»، لـ«الوطن»، أنَّ إنشاء حساب للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات في صندوق هيئة التأمينات، من الأمور المهمة التي تضمنها القانون وتعد ميزة كبيرة لأصحاب المعاشات.

وتابع مدير مركز معلومات اتحاد عمال مصر: «نص القانون على خدمات وتسهيلات لأصحاب المعاشات جاءت صريحة، على أن يختص مجلس إدارة هيئة التأمينات، باقتراح الأنشطة والخدمات المختلفة التي يتمّ تقديمها».

واستكمل أنَّ القانون اهتم بتوفير تخفيضات لأصحاب المعاشات في تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية، ووسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن، وكذلك تخفيضات في المنشآت الترفيهية التي تمتلكها الدولة ويكون التخفيض في أسعار دخول النوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح.

وقال إنَّ من مميزات قانون التأمينات، مساعدة أصحاب المعاشات من المرضى والعاجزين وكبار السن في توصيل المعاشات إلى المنازل.

نفقات الرحلات وتسهيلات البنوك

كما نصت مواد القانون على: تخفيض نفقات الرحلات التي ينظمها الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأي منها داخل الجمهورية وخارجها، ويكون التخفيض في جميع الأحوال بما لا يجاوز 74% من القيمة الرسمية.

كما تضمنت أولويات في التسهيلات التي يقررها مجلس إدارة شركة مصر للطيران بالنسبة لأجور السفر بطائراتها، وكذلك أولويات في التيسيرات التي تقدمها الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي والبنوك والجهات الأخرى، حسب نصوص القانون.