بالأرقام.. أعداد أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم حتى أغسطس الجاري

تزامنا مع استمرار صرف معاشات شهر أغسطس 2022، لليوم الثامن على التوالى، أكدت وزارة التضامن الاجتماعي في تقرير صادر عنها على الموقع الرسمىي لها، أن عدد المؤمن عليهم 13 مليون و625 ألفا و97 مواطنا، وعدد أصحاب المعاشات 10 ملايين و660 ألفا و50 صاحب معاش ومستفيد من المعاش.

صرف معاشات شهر أغسطس للأسبوع الثاني على التوالي

ويواصل أصحاب المعاشات للأسبوع الثاني على التوالي صرف معاشات شهر أغسطس 2022، وذلك من البنوك وماكينات الصرف الآلي ومنافذ شركة فوري ومن المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

تغذية ماكينات الصراف الآلي «ATM» بالنقدية باستمرار

وأوضح بنك ناصر الاجتماعي، في تقرير صادر عنه، أن مختلف فروع بنك ناصر والمنتشرة في كل محافظات الجمهورية، يتم الصرف بها من ماكينات الصراف الآلي «ATM»، سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو ماكينات البنوك الأخرى، مشيرا إلى أنه يتم تغذية ماكينات الصرف الآلي «ATM» بالنقدية باستمرار بالتزامن مع صرف معاشات أغسطس 2022، مشيرا إلى أنه يتم توفير خدمة الصرف من منافذ شركة «فوري»، والتي تضم أكثر من 200 ألف منفذ.

زيارة منزلية لصاحب المعاش غير القادر على الحركة

وتزامنا مع صرف معاشات أغسطس 2022، أوضحت التأمينات الاجتماعية، أنه في حالة انتهاء صلاحية البطاقة الخاصة بصرف المعاشات «البلاستيكية» الزرقاء، ورغبة صاحب المعاش في تحويلها إلى بطاقة ميزة، ولديه مايعيقه عن صرف معاشه أو تحويل بطاقة صرف معاشه، وهو غير قادر على التوجه إلى مكتب التأمينات، فيمكن لأي فرد من أفراد أسرته أن يتوجه إلى أقرب مكتب تأمينات، ويقوم بطلب زيارة منزلية، وبعدها يتوجه موظف من التأمينات لصاحب المعاش، ويسلمه كارت ميزة بالمجان دون دفع أي رسوم.