آخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء 2022.. يعرض على الحكومة قريبا

تواصل الحكومة العمل على إعداد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء 2022 لحل كل مشكلات تقنين وضع مخالفات البناء وإنهاء ملف المخالفات خلال الفترة المقبلة، والقضاء على السلبيات التى خلفها قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 وذلك للتيسير على المواطنين وفتح باب التصالح فى مخالفات البناء مرة أخرى.

وأكّدت مصادر حكومية أنَّه سيتمّ الانتهاء من إعداد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء 2022 قريبًا بعد استطلاع رأي كل الجهات المختصة من وزارات الإسكان والتنمية المحلية والعدل وغيرها، وبعدها يعرض قانون التصالح الجديد على مجلس الوزراء ثم يتمّ إرساله إلى البرلمان لمناقشته وإقراره.

3 بنود لقانون التصالح

وأضافت المصادر لـ«الوطن» أنَّ قانون التصالح في مخالفات البناء 2022 الجاري إعداده حاليًا، يتمّ 3 بنود أغفلها القانون السابق وهي حالات مخالفات البناء، التي تمت بعد إقرار قانون التصالح السابق وأيضا حالات المخالفات التى تمت ولم تتقدم بطلبات التصالح قبل غلق الباب فى مارس قبل الماضي، إضافة إلى طلبات التصالح في مخالفات البناء التي تمّ رفضها من قبل اللجان الفنية.

حالات مرفوض التصالح بشأنها

وأشارت المصادر إلى أنَّ هناك حالات غير مقبول التصالح بشأنها من أجل الصالح العام وحفاظًا على سلامة المواطنين وهي السلامة الإنشائية، والتعد على خط التنظيم، وأي مخالفة بهذا الشأن غير مقبول التصالح بشأنها في قانون التصالح الجديد، ومن المتوقع طرح مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء 2022 على مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل، والقانون الجديد في صالح المواطنين حيث سيتم فتح باب التصالح أمام المواطنين خلال الفترة المقبلة بعد إقرار قانون التصالح الجديد، إضافةً إلى أنَّه جار حاليًا فحص طلبات التصالح، التي تقدم بها المواطنين على مستوى الجمهورية وعددها 2.8 مليون طلب تصالح.