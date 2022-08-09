«الاسكوتر الإسعافي» يدخل الخدمة لنجدة المرضى.. صديق للبيئة ويعمل بالكهرباء

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بدء إدخال «الاسكوتر الكهربائي الإسعافي» للعمل ضمن أسطول هيئة الإسعاف المصرية.

الاسكوتر الإسعافي

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أنّ الاسكوتر الإسعافي أحدث الخدمات الإسعافية المقدمة للمواطنين، حيث يتميز بسرعته وصغر حجمه وقدرته على المناورة في الأماكن والشوارع الضيقة، لسرعة إسعاف المصاب بواسطة المسعف «قائد الاسكوتر»، وبحوزته حقيبة الإسعافات الأولية، التي تحتوى على المستلزمات الطبية، وذلك بشكل أولي لحين وصول سيارة الإسعاف إلى موقع المصاب.

سرعة إسعاف المصابين

وأكد عبدالغفار، أنّ الاسكوتر الكهربائي يساهم في سرعة إسعاف المصابين، إضافة إلى كونه صديقا للبيئة، حيث يعمل من خلال الشحن الكهربائي، ويتميز بقدرته على السير لمسافة تفوق 100 كيلو متر في الشحنة الواحدة، ولا يصدر منه أي عادم نهائيًا.

سكوتر إسعافي صديق للبيئة

من جانبه، قال الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، إنّ الدفع بالاسكوتر الإسعافي في الوقت الحالي، يتوافق مع توجهات الدولة التي تضع نصب أعينها الحفاظ على البيئة، بما يتوافق مع أهداف قمة المناخ المقرر عقدها في مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل، لافتًا إلى التوسع في تلك الخدمة وعرض النموذج بقمة المناخ cop27.

وأضاف جاد، أنّ هيئة الإسعاف المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في ملف الاعتماد على الطاقة النظيفة، من خلال بناء 77 محطة طاقة شمسية بعدد من أفرعها للبيئة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ.