الصحة الفلسطينية: 48 ساعة تفصلنا عن تعطل الخدمات الصحية
كتب:
رؤى ممدوح
01:24 م | الأحد 07 أغسطس 2022
وزيرة الصحة الفلسطينية
قالت وزارة الصحة الفلسطينية إنّ 48 ساعة هي الفاصلة عن تعطل الخدمات الصحية بعد توقف محطة توليد الكهرباء واستنزاف الوقود في مولدات المستشفيات، وحذرت من استمرار منع إسرائيل إدخال الوقود لمستشفيات غزة، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».
انطلاق صافرات الإنذار والانفجارات تهز القدس
وسمع دوي صفارات الإنذار وانفجارات في الضواحي الغربية للقدس، اليوم الأحد، في إشارة إلى إطلاق صواريخ فلسطينية بعيدة المدى على إسرائيل فيما يواصل جيشها الضربات الجوية في قطاع غزة.
ويُظهر مقطع فيديو صورته وكالة أسوشيتيد برس ما لا يقل عن 3 صواريخ تنفجر في الهواء، وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية تم اعتراض صاروخين.