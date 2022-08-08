الأرصاد: انخفاض جديد في درجات الحرارة نهاية الأسبوع الجاري

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات بانخفاض في درجات الحرارة بدءا من نهاية الأسبوع الجاري، وذلك على جميع أنحاء الجمهورية.

وأضافت الأرصاد الجوية، في بيان صادر، أنَّ انخفاض درجات الحرارة سيبدأ من السواحل الشمالية الشرقية والغربية، وصولًا إلى محافظات القاهرة الكبري، ومنطقة مصر الوسطى، وأخيرًا مدن وجنوب البلاد، إذ يتراوح انخفاض درجات الحرارة بين 2-3 درجات، وذلك على جميع الأنحاء، ليسود طقس حار رطب على القاهرة الكبري والسواحل الشمالية، وصولًا إلى محافظات شمال الصعيد، فى حين يسود طقس شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية، على جميع محافظات ومدن الجمهورية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانًا، على المحافظات ذات الظهير الصحراوي والمناطق والطرق المفتوحة.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 11 أغسطس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 22.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 26.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 12 أغسطس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 26.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 26.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 13 أغسطس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 22.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 26.