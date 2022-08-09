«سقط من الطابق الثاني».. التصريح بدفن عامل بناء في بسوهاج

صرحت جهات التحقيق المختصة، بمركز طما شمال محافظة سوهاج، بدفن عامل، بعد ما سقط من الطابق الثاني، إثر قيامه بالعمل داخل منزل تحت الإنشاء، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

إخطار بمصرع عامل بناء في طما

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة طما، يفيد بورود بلاغا من المدعو «و. ذ. ا» - 37 سنة - عامل، ويقيم بناحية المركز، يفيد بأنه أثناء قيام شقيقه «أ. ذ. ا» - 39 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية بالعمل بمنزل تحت الإنشاء في ناحية دائرة مركز طما، وحال صعوده السلم للطابق الثاني؛ اختل توازنه وسقط أرضًا، ما نتج عنه إصابته بنزيف بالمخ، وتم نقله إلى مستشفى المركزي بمركز الغنايم في أسيوط، ولفظ أنفاسه عقب وصوله إلى المستشفى، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وبسؤال المدعو «ن. ع. م» - 59 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية - شاهد على الواقعة - أفاد بمضمون ما تقدم، وأضاف أنه أثناء عمله مع المتوفي بالعقار، اختل توازنه وسقط أرضًا، ما أدى إلى وفاته.

سبب الوفاة نتيجة «نزيف بالمخ وكسر بعظام الجمجمة»

وجاء تقرير مفتش الصحة بأن سبب الوفاة نتيجة «نزيف بالمخ وكسر بعظام الجمجمة»، ولا توجد شُبهة جنائية في الوفاة.

وحرر عن ذلك المحضر اللازم وتمت إحالة الواقعة المذكورة إلى جهات التحقيق المختصة التي كلفت بعمل التحريات حول الواقعة.