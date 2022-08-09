تفاصيل برنامج المعلوماتية الطبية بجامعة حلوان.. مميزات وفرص عمل كثيرة

كشف الدكتور أسامة إمام، عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان، تفاصيل برنامج المعلوماتية الطبية، موضحا أنه برنامج مميز ضمن برامج الساعات المعتمدة بقسم نظم المعلومات بالكلية.

وأضاف «إمام»، في بيان، اليوم، أن جامعة حلوان تسعى لطرح مجموعة من البرامج الجديدة والمميزة بنظام الساعات المعتمدة، التي تتواكب مع احتياجات سوق العمل وتعمل على إعداد طالب مؤهل في كل التخصصات والمجالات، ويكون قادرا على المنافسة على المستوى العالمي.

المعلوماتية الطبية ضمن البرامج التخصصية المختلطة

أكد عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، أن برنامج المعلوماتية الطبية ضمن برامج نظم المعلومات، حسب التصنيف العالمي للهيئة القومية المصرية للجودة، وأنه مدرجا ضمن البرامج التخصصية المختلطة بين أكثر من تخصص، ليواكب التطور العالمي في رسالة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

قالت الدكتورة منال عبد القادر، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ومنسق برنامج المعلوماتية الطبية، إن البرنامج ُيعد خريجا متميزا، لديه القدرة على فهم الأساسيات المعلوماتية الطبية، ومهارات إعداد البرامج الطبية الرقمية، واستخدام وتطوير التقنيات وأنظمة المعرفة الطبية، والقدرة على التعامل مع تطور التقنيات الطبية الرقمية، والمنافسة في سوق العمل المصري والدولي.

فرص عمل برنامج المعلوماتية الطبية

يؤهل برنامج المعلوماتية الطبية الخريجين، للعمل في العديد من المؤسسات الطبية، مثل: المستشفيات، ونظم الرعاية الصحية، والمنظمات الحكومية، ومنظمات الصحة العامة، وشركات البرمجيات الطبية، مختبرات البحوث، شركات التأمين الصحي، شركات المعلومات.

ويمنح البرنامج، درجة البكالوريوس للطالب عقب اجتياز 135 ساعة معتمدة بنجاح، لمدة 8 فصول دراسية على الأقل، مقسمة إلى أربعة مستويات دراسية، ويستقبل البرنامج الطلاب من مختلف المدارس الثانوية شعبة علمي علوم، وكذلك خريجي الجامعات، ويمكن للراغبين في الالتحاق بالبرنامج.