توقعات تنسيق الكليات 2022.. كل ما تود معرفته عن القبول بحاسبات ومعلومات

تنسيق الكليات 2022، أصبح محل اهتمام طلاب الثانوية العامة في الوقت الحالي، وشهدت كلية الحاسبات والمعلومات عمليات بحث متزايدة في الساعات الأخيرة، من حيث الحد الأدنى للقبول بالكلية وأقسامها المختلفة وفرص العمل المتاحة أمام الطلاب بعد التخرج، ويجيب الدكتور النميري علام، عميد الكلية بجامعة سوهاج، عن كل هذه المحاور.

الحد الأدنى لتنسيق كلية الحاسبات والمعلومات

وبلغ تنسيق كلية حاسبات معلومات 2021 نحو 85% لطلاب شعبة علمي علوم و76% لطلاب شعبة علمي رياضة، بحسب ما رواه «علام»، لـ«الوطن»، مؤكداً أن الكلية تقبل فقط طلاب شعبتي علمي علوم وعلمي رياضة ولا تقبل طلاب الشعبة الأدبية.

برامج حاسبات ومعلومات

أضاف الدكتور النميري علام، أن الكلية بها أربعة برامج عامة وهي «علوم الحاسب ، نظم ومعلومات، تكنولوجيا المعلومات، وشبكات الحاسب».

تشمل كلية الحاسبات والمعلومات برنامجين بمصروفات 8200 جنيه للتيرم الواحد هما برنامج تكنولوجيا المعلومات في المجال الحيويذذ، حيث يدرس فيه الطالب موضوعات متعلقة بالمعلوماتية وعلوم الحاسب والوراثة في المجالات الطبية وكيفية تطويع المعلوماتية في المجال الطبي الحيوي، والبرنامج الثاني هو الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات فيدرس فيه الطالب البرمجيات والنظم الذكية.

فرص عمل الطلاب بعد التخرج

يتخصص الطالب في البرامج العامة بداية من الفرقة الرابعة، أما في البرامج الخاصة بداية من الفرقة الأولى، بحسب ما أكده عميد الكلية، موضحاً أن كليات الحاسبات والمعلومات بعد الثورة التكنولوجية والتحول الرقمي أصبحت محل اهتمام العديد من طلاب الثانوية العامة لأن فرص عملها أصبحت متوفرة في مختلف الشركات: «لأنه لابد من التحول إلى الرقمية طبقاً لرؤية مصر ونقل كل ما هو موجود إلى رقمي وخريجي الحاسبات هم من يقومون بذلك».

أكد النميري علام، أن الكلية تعمل على تأهيل الطلاب لسوق العمل من خلال التدريبات المكثفة في شركات الاتصالات والبنوك بجانب توفير البنية التحتية الجيدة من معامل وأجهزة حديثة بالكلية لتدريب الطلاب عليها، فضلاً عن التدريس الذي يتم على يد نخبة متميزة في مجال التخصص.