تنسيق 2022.. كل ما تود معرفته عن كلية حاسبات ومعلومات

كلية حاسبات ومعلومات.. من أبرز الكليات التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في محركات البحث «جوجل» بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، فيقول الدكتور رضا عبدالوهاب، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة القاهرة، إن الكلية على استعداد تام لاستقبال طلاب الثانوية العامة فى العام الدراسي الجديد 2022-2023 وتنتظر الكلية قرار مكتب التنسيق الذي يتحدد خلال ساعات، موضحاً أنَّ الكلية ليس بها اختبارات قدرات وليس هناك أي شروط للالتحاق بها إلا بقرار مكتب التنسيق.

أقسام كلية حاسبات ومعلومات 2022

وتابع «عبدالوهاب» لـ«الوطن»، أنَّ عدد سنوات بـ كلية حاسبات ومعلومات 4 سنوات وللطالب الحرية في اختيار القسم الذى يريد الالتحاق به بعد السنة الدراسية الثانية، أما عن عدد الأقسام بالكلية فهي 5 أقسام:

- قسم علوم الحاسب.

- قسم نظم المعلومات.

- قسم تكنولوجيا المعلومات.

- قسم بحوث العمليات ودعم القرار.

- قسم الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أنَّ كلية حاسبات ومعلومات تعمل دائماً على مواكبة التطورات الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات حيث يتلاقى ذلك مع خطة الدولة المصرية الحديثة التي تسعى لتحويل جميع الأشياء إلى الرقمنة، مشيراً إلى أنَّ كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات من الكليات التي يتقدم لها أعداد كبيرة من الطلاب وذلك للتحول الرقمي الذي يعيشه العالم خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أنَّه يوجد بالكلية 4 برامج خاصة وهي برنامج الشبكات والأمن السيبراني وبرنامج هندسة البرمجيات وبرنامج المعلوماتية الحيوية وبرنامج علوم البيانات.

استعدادات الكلية لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد

وأوضح عميد كلية الحاسبات والمعلومات أنَّ الكلية تعمل صيانة شاملة للمعامل والقاعات الدراسية وكذلك إعداد الجداول الدراسية وتطوير برمجيات الإدارة المختلفة، مؤكّدًا الاهتمام بإجراءات استقبال الطلاب الجدد من خلال رعاية الشباب واتحاد الطلاب لتعريفهم بالكلية وأعضاء هيئة التدريس، مشدداً على الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الكلية خلال الموجة السادسة لـ كورونا، وهي التباعد الاجتماعى بين الطلاب والتعقيم المستمر للقاعات المخصصة لأداء اختبارات القدرات وتوفير الكمامات للطلاب.