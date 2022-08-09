وفاة نادر دياب مذيع النشرات بالتليفزيون المصري.. وتشييع الجنازة ظهر اليوم

رحل نادر دياب، مذيع الأخبار بالتليفزيون المصري، اليوم الثلاثاء، ومن المُقرر تشييع الجنازة ظهر اليوم من مسجد جمال الدين الأفغاني بميدان الجامع، ويوارى الجثمان الثرى بمقابر العائلة في البساتين.

وأعلنت ندى نادر ابنة الراحل، وفاة والدها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «توفي إلى رحمة الله تعالي، والدي الإعلامي نادر دياب»، مطالبة الجمهور بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

مذيعو التليفزيون المصري ينعون نادر دياب

وحرص عدد كبير من زملاء المذيع نادر دياب، بالتليفزيون المصري، منهم المذيعة سارة نجيب، التي كتبت قائلة: «وفاة الإعلامي الكبير والزميل العزيز نادر دياب.. البقاء لله»، كما دعت المذيعة ريهام الديب للراحل بالرحمة والمغفرة بقولها: «لا إله إلا الله.. ربنا يرحمه ويدخله فسيح جناته».

وودع زياد علي، المُذيع بالإذاعة المصرية، نادر دياب، بقوله: «رحيل نادر دياب مذيع نشرة الأخبار بالتليفزيون المصري.. الله يرحمه يارب».

صديق نادر دياب: رحل صاحب الحضور والقلب الطيب

وقال أحد زملاءه بقطاع الأخبار بالتليفزيون المصري، «رحم الله أستاذي نادر دياب، مذيع نشرة الأخبار ومقدم البرامج بقطاع الأخبار.. صاحب الابتسامة والحضور والقلب الطيب.. نعزي أنفسنا ونعزي أسرته ونعزي كل أسرة الإعلام».

وحقق المذيع نادر دياب، نجاحًا كبيرًا في قراءة نشرات الأخبار، إذ كان يتمتع بنبرة مُميزة، كما قدّم العديد من البرامج التليفزيونية، منها برنامج «ملفات» و«أنباء وصحف».