أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 10-8-2022 في مصر

ما زالت أسعار الدواجن المختلفة في الأسواق المحلية المصرية، تشهد تذبذبا واضحا بين اليوم والآخر، وبناء على هذا ترتفع عمليات البحث عن أسعار الدواجن بالأسواق المحلية، بالإضافة الى جميع مشتقاتها مثل الكبد والقوانص، والبانية والأوراك وغيرها.

وفي إطار السعي الدائم من بوابة «الوطن» لنشر كل الموضوعات الإخبارية الخدمية التي يبحث عنها المتابعون والقراء باستمرار وبشكل يومي، نوضح من خلال التقرير التالي، أسعار الدواجن بالأسواق المصرية، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الدواجن البيضاء

وفي الأسواق المحلية ما زال سعر الدواجن البيضاء، غير مستقر ومتذبذب؛ إذ يتراوح سعر الفرخة وزن كيلو جرام بين 44-46 جنيها، وسعر الأجنحة بين 25-30 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو الأوراك 46-48 جنيهًا، والدبابيس بسعر 48-52 جنيهًا، وجاء سعر الفراخ الحمراء نحو 48-49 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر الدواجن من نوع الساسو نحو 45 جنيهًا، والبلدي بسعر 48-49 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر صدور بالعظم الطازجة نحو 50-60 جنيهًا للكيلو، وطبق البانيه يتراوح سعره بين 75-80 جنيهًا، وبلغ سعر طبق الكبدة والقوانص للكيلو بين 40-48 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وأثر التذبذب في أسعار الدواجن، أيضا على أسعار الكتاكيت اليوم؛ إذ يباع الكتكوت البلدي بنحو 6-8 جنيهات، والساسو عمر يوم 4 - 5 جنيهات، فيما سجل سعر الأبيض عمر يوم نحو 5-6 جنيهات، وبلغ الكتكوت الفيومي سعر 5 جنيهات.

أسعار البط اليوم

بلغ سعر الكيلو جرام من البط الطازج ما بين 55 و60 جنيها، أما سعر البطة المذبوحة الجاهزة وزن 2 كيلو أو أقل بسعر 120- 150 جنيها، كما بلغ سعر البطة الطازجة وزن 3 كيلوجرامات نحو 180-190 جنيهًا.