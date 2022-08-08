أسعار الدواجن اليوم الاثنين 8-8-2022 في مصر

ترتفع عمليات البحث يوميًا عن أسعار الدواجن في الأسواق المحلية ومشتقاتها مثل البانية والأوراك وغيرها.

وفي إطار سعي بوابة «الوطن» لنشر الموضوعات الإخبارية الخدمية التي تجيب عن ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الدواجن في الأسواق المصرية، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الدواجن البيضاء الكاملة

وفي الأسواق المحلية استقر سعر الدواجن البيضاء، ليتراوح سعر الفرخة وزن كيلو جرام ما بين 59 و90 جنيها، بينما شهد سعر الأجنحة إلى نحو 30 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو الأوراك اليوم نحو 45 جنيهًا، والدبابيس بسعر 48 جنيهًا، وجاء سعر الفراخ البيضاء نحو 40 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر الساسو نحو 45 جنيهًا، والبلدي بسعر 40 جنيهًا للكيلو.

وصل سعر الأوراك إلى نحو 105 جنيهات، وبلغ سعر صدور بالعظم فريش نحو 70 جنيهًا للكيلو، وبالنسبة لطبق البانيه فيتراوح سعره بين 120 و130 جنيهًا، في حين وصل سعر كيلو جرام من الأجنحة إلى 34 جنيهًا، ووصل سعر كيلو الدبابيس لـ60 جنيهًا، وبلغ سعر طبق الكبدة والقوانص بسعر 60 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

واستقرت أسعار الكتاكيت اليوم، ليباع الكتكوت البلدي بنحو 6.25 جنيه، والساسو عمر يوم 5 جنيهات، فيما سجل سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم نحو 6.25 جنيه، وبلغ سعر كتكوت فيومي 5 جنيهات، بينما يبلغ سعر البلدي الهجين نحو 5.5 جنيه.

أسعار البط اليوم

وسجل سعر الكيلو جرام من البط ما بين 50 إلي 60 جنيهًا، أما سعر البطة المذبوحة والمعبأة وزن 2 كيلو أو أقل بسعر 180 جنيهًا فيما بلغ سعر البطة وزن 3 كيلوجرامات نحو 290 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

سجل سعر كيلو الأوراك الرومي اليوم نحو 55 إلى 65 جنيهًا للكيلو، أما عن مشتقاته، فسجلت الأجنحة نحو 52 جنيهًا، ووصل سعر الكبد والقوانص إلى 67 جنيهًا، ووصل سعر الفيليه الرومي إلى نحو 170 جنيهًا.