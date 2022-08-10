انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 10-8-2022 في محلات الصاغة

تقلبات كبيرة يشهدها سوق المعدن الأصفر خلال الفترة الجارية، إذ تتغير أسعار الذهب خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 بشكل يومي، ويغلب عليها حالة من تذبذب الأسعار بين ارتفاع وانخفاض، وذلك بسبب الكثير من المتغيرات العالمية التي تؤثر على سعر الدولار.

أسعار الذهب اليوم

وترصد «الوطن» فيما يلي وفي إطار خدماتها الإخبارية التي تقدمها للقارئ على مدار اليوم في مجال الاقتصاد، أسعار الذهب اليوم، ومنها سعر جرام الذهب عيار 21، وأنواع الأعيرة وسعر الجنيه الذهب، سواء بمحلات الصاغة أو داخل أسواق المال، إذ سجل انخفاضًا طفيفًا في محلات الصاغة مقارنة بمعاملات أمس الثلاثاء، تراوح بين 2 و3 جنيهات، وجاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ اليوم سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم نحو 1203 جنيهًا للبيع، ونحو 1210 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل اليوم سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء، نحو 1053 جنيهًا للبيع، وبلغ 1059 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء، نحو 903 جنيهات للبيع، و908 جنيهات للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل الجنيه الذهب اليوم الأربعاء الموافق 10 أغسطس، نحو 8424 جنيهًا للشراء، 8472 جنيهًا للبيع.

سعر كيلو الذهب اليوم

وتراوح سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء 10 أغسطس، بين 1.203.429 جنيه لعمليات البيع، و 1.210.286 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب في أسواق المال

وبلغ اليوم الأربعاء سعر جرام الذهب عيار 24 في أسواق المال، نحو 1.102 جنيه، بما يعادل 57.55 دولار.

وسجل سعر جرام الذهب من عيار 18 اليوم نحو 826.76 جنيه، بما يعادل 43.16 دولار.

وسجل سعر جرام الذهب اليوم، عيار 21 قيمة 964.56 جنيه، أي ما يعادل3528 دولار.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 7.716 جنيه، بما يعادل 402.84 دولار.