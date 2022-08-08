سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 8-8-2022 في محلات الصاغة

كشفت محلات الصاغة اليوم الإثنين 8 أغسطس، عن أسعار المشغولات والمعادن الذهبية، ومنها سعر جرام الذهب عيار 21، حيث يبحث يوميا العديد من الأشخاص عن أسعارها، لمتابعة حالات الانخفاض والارتفاع، نظرًا لاستمرار اضطراب مؤشر المعدن الأصفر بسبب الأزمات العالمية.

أسعار الذهب اليوم

واليوم الإثنين 8 أغسطس، ترصد «الوطن» في إطار خدماتها للقارئ على مدار اليوم، أسعار الذهب اليوم، ومنها سعر جرام الذهب عيار 21، وأنواع الأعيرة وسعر الجنيه الذهب، سواء بمحلات الصاغة أو داخل أسواق المال، وجاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ اليوم الإثنين سعر جرام الذهب عيار 24، نحو 1221 جنيهًا للبيع، ونحو 1233 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل الجنيه الذهب اليوم الأثنين 8 أغسطس، نحو 8544 جنيهًا للشراء، 8624 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجلت اليوم قيمة جرام الذهب عيار 21، نحو 1068 جنيهًا للبيع، وبلغ 1078 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

وتراوح اليوم الإثنين سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 915 جنيهات للبيع، و924 جنيهًا للشراء.

سعر كيلو الذهب اليوم

وتراوح سعر كيلو الذهب اليوم الإثنين 8 أغسطس، بين 1.220.429 جنيه لعمليات البيع، و1.232.857 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

وداخل أسواق المال، بلغ اليوم الإثنين سعر جرام الذهب عيار 24 في أسواق المال، نحو 1.096 جنيه، بما يعادل 57.00 دولار.

وبلغ سعر جرام الذهب من عيار 18 قيمة 821.57 جنيه، بما يعادل 42.61 دولار.

وسجل سعر جرام الذهب اليوم، عيار 21 قيمة 958.01 جنيه، أي ما يعادل 49.8 دولار.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 7.670 جنيه، بما يعادل 398.30 دولار.