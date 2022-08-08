انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 في الأسواق اليوم

انخفضت أسعار الذهب في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بالأسعار صباحا، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 سعر 1068 جنيها للشراء مقابل سعر 1078 جنيها للشراء، وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 1221 للشراء مقابل سعر 1233 جنيها للشراء صباحا.

أسعار الذهب اليوم

وفي هذا الإطار، تستعرض الوطن أسعار الذهب في الأسواق بالوقت الحالي، استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها وسعر جرام الذهب عيار 21 بالأسواق اليوم الاثنين 8 أغسطس وذلك على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في الأسواق بالوقت الحالي نحو 1211 جنيهًا للبيع، ونحو 1221 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجلت اليوم قيمة جرام الذهب عيار 21، نحو 1060 جنيهًا للبيع، وبلغ 1068 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

وتراوح اليوم الإثنين سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 909 جنيهات للبيع، و915 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين 8 أغسطس، نحو 8480 جنيهًا للبيع، 8544 جنيهًا للبيع.

سعر كيلو الذهب اليوم

وتراوح سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين 8 أغسطس، بين 1.211.429 جنيه لعمليات البيع، و1.220.571 جنيه للشراء.

نصائح للاستثمار في الذهب

ونصح نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرفة التجارية في حديثه لـ«الوطن» المواطنين بضرورة شراء الذهب من مكان مضمون بعيدا عن مواقع التواصل الاجتماعي والحصول على فاتورة من المحل بمواصفات ما قمت بشرائه كما أنه نصح المواطنين الراغبين في الاستثمار بالذهب بالاتجاه لشراء السبائك حيث أنه لا يضاف لها مصنوعية أو دمغة، فهي الاختيار الأفضل في الاستثمار، وفي حال عدم التمكن من شرائها يمكن شراء الجنيهات الذهب بعد ذلك.