سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 7-8-2022 في محلات الصاغة

كشفت محلات الصاغة اليوم الأحد 7 أغسطس، عن تحديثاتها لكل أسعار المشغولات والمعادن الذهبية، ومن بينها سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، إذ يبحث العديد من الأشخاص عن أسعار المعدن الأصفر خاصة بعد الانخفاض الذي سبقه ارتفاع في محلات الصاغة، نظرًا لاضطراب مؤشر المعدن بسبب الأزمات العالمية.

أسعار الذهب اليوم

واليوم الأحد 7 أغسطس الجاري، ترصد «الوطن» في إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار اليوم، أسعار الذهب اليوم، ومنها سعر جرام الذهب عيار 21، وباقي الأعيرة والجنيه الذهب، سواء في محلات الصاغة او أسواق المال، وجاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24، نحو 1223 جنيهًا للبيع، ونحو 1234 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل الجنيه الذهب اليوم الأحد 7 أغسطس، نحو 8560 جنيهًا للشراء، 8640 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 21

وصلت قيمة سعر جرام الذهب عيار 21، نحو 1070 جنيهًا للبيع، ووصل إلى 1080 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

وتراوح سعر جرام الذهب عيار 18، اليوم الأحد 7 أغسطس، بين 719 جنيهات للبيع، و926 جنيهًا للشراء.

سعر كيلو الذهب اليوم

وتراوح سعر كيلو الذهب اليوم الأحد 7 أغسطس، بين 1.222.429 جنيهًا لعمليات البيع، و1.234.857 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في أسواق المال اليوم الأحد 7 أغسطس، نحو 1.092 جنيه، بما يعادل 57.15 دولار.

وسجل سعر جرام الذهب من عيار 18، نحو 819.57 جنيه، بما يعادل 42.81 دولار.

وسجل سعر جرام الذهب اليوم الأحد، من عيار 21، نحو 955.01 جنيه، أي ما يعادل 50.01 دولار.

وسجل سعر الجنيه الذهب 7.650 جنيها، بما يعادل 400.30 دولار.