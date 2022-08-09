سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 9-8-2022 في محلات الصاغة

تشهد أسعار الذهب حالة من تذبذب الأسعار الواضح خلال الفترة الأخيرة، بسبب الكثير من المتغيرات العالمية التي تؤثر على سعر الدولار، لذلك ترتفع عمليات البحث صباحًا عن سعر جرام الذهب عيار 21 لأنّه الأكثر انتشارًا في مصر.

أسعار الذهب اليوم

وفي بداية التعاملات الصباحية في البورصات العالمية وأسواق المال ترصد «الوطن» في إطار خدماتها الإخبارية التي تقدمها للقارئ على مدار اليوم في مجال الاقتصاد، نعرض أسعار الذهب اليوم، ومنها سعر جرام الذهب عيار 21، وأنواع الأعيرة وسعر الجنيه الذهب، سواء بمحلات الصاغة أو داخل أسواق المال، وجاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ اليوم سعر جرام الذهب عيار 24، نحو 1206 جنيهًا للبيع، ونحو 1217 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 9 أغسطس، نحو 8440 جنيهًا للشراء، 8520 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجلت اليوم سعر جرام الذهب عيار 21، نحو 1055 جنيهًا للبيع، وبلغ 1065 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

وتراوح اليوم سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 904 جنيهات للبيع، و913 جنيهًا للشراء.

سعر كيلو الذهب اليوم

وتراوح سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء 9 أغسطس، بين 1.205.714 جنيه لعمليات البيع، و1.217.143 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب في أسواق المال

وداخل أسواق المال، بلغ اليوم الثلاثاء سعر جرام الذهب عيار 24 في أسواق المال، نحو 1.101 جنيه، بما يعادل 57.46 دولار.

وبلغ سعر جرام الذهب من عيار 18 قيمة 826.12 جنيه، بما يعادل 43.10 دولار.

وسجل سعر جرام الذهب اليوم، عيار 21 قيمة 963.81 جنيه، أي ما يعادل 50.28 دولار.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 7.711 جنيه، بما يعادل 402.25 دولار.